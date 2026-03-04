CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» улучшил качество связи в Пятигорске

Новые скорости мобильного интернета стали доступны жителям одного из крупнейших городов Северного Кавказа. Интернет-данные теперь можно загружать со скоростью до 70 Мбит/с. Также специалисты оператора усилили покрытие, чтобы обеспечить соединение даже на отдаленных улицах и в прилегающих поселениях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба компании запустила новые и модернизировала существующие базовые станции в Пятигорске. Благодаря этому скоростной интернет стал доступен на всей его территории — от районов с плотной застройкой, до частных секторов и СНТ.

В рамках модернизации оператор использовал на объектах связи, расположенных в городе, дополнительно средние и высокие диапазоны частот. Работы позволили расширить площадь покрытия сети четвертого поколения, улучшить качество голосовой связи и увеличить скорость передачи данных.

«Мы видим, что жители и гости Пятигорска стали активнее пользоваться интернет-сервисами. С начала года общий объем онлайн-данных здесь вырос на 36% по сравнению с показателями прошлого года. Со своей стороны мы системно развиваем телеком-инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя ее под растущие потребности абонентов независимо от размера населенных пунктов или численности населения», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Абоненты в Пятигорске ежемесячно расходуют свыше 500 ГБ интернет-данных. Такой объем позволяет загрузить в Сеть примерно 100 тыс. фотографий хорошего качества. Больше всего мобильного трафика у местных жителей уходит как раз на социальные сети и мессенджеры, где пользователи делятся фотографиями и видео курортов региона.

