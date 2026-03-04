CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Покорять вершины: на горнолыжном комплексе в Кусе ускорили интернет

Гости центра активного отдыха «Евразия» в городе Кусе Челябинской области получили возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом и голосовой связью даже при повышенной нагрузке на сеть. Инженеры «МегаФона» запустили новую базовую станцию на вершине горы для удобства лыжников, райдеров и отдыхающих в отелях. Максимальная скорость передачи данных теперь может достигать 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сигнал установленного телеком-оборудования распространятся на лыжные трассы, зону фрирайда, трассу для тюбинга, гостевые дома и отели. Зима и начало весны — традиционно наиболее популярное время для посещения центра активного отдыха, именно в этот период посетители активно пользуются цифровыми сервисами.

Как подсчитали аналитики на основе обезличенных данных, ежедневно гости курорта потребляют объем трафика, сопоставимый с отправкой более 5 тыс. фото. Наибольшая нагрузка на телеком-инфраструктуру приходится на выходные и праздничные дни. Так, 22 февраля 2026 г. число пользователей возросло в два раза по сравнению со среднедневными показателями.

Всесезонный центр активного отдыха находится на границе с заповедниками «Таганай» и «Зюраткуль», в 30 минутах езды от Златоуста. Кроме южноуральцев, на склонах здесь можно встретить жителей соседних регионов — Свердловской и Курганской областей.

«Мы планомерно развиваем нашу сеть в туристических местах Челябинской области, чтобы местные жители и гости региона могли в любой момент воспользоваться цифровыми услугами, поделиться своими эмоциями после прохождения трассы в соцсетях или связаться с родственниками. Ранее мы уже улучшили телеком-инфраструктуру на базе отдыха недалеко от озера Увильды, теперь новое оборудование появилось на горнолыжном курорте в Кусе», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google нашел инструмент, с помощью которого можно взломать любой iPhone

ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию

Два любимых россиянами заблокированных сервиса купила компания, сбежавшая из России

Завершается регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Бывший международный топ-менеджер Softline создал в России цифровое решение для ИТ и телекома

У налоговой службы Южной Кореи угнали криптоконфискат на миллионы долларов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240