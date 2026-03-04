CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье назвали самые популярные онлайн-сервисы за 2025 год

Более 10,7 млн онлайн‑записей к врачу оформили жители Подмосковья через региональный портал госуслуг в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Жители Подмосковья активно пользуются региональными онлайн-сервисами для решения повседневных задач. Записаться в МФЦ или к нотариусу, найти пропавшего питомца, заказать вывоз ненужных вещей – все это можно сделать в пару кликов на регпортале. И особенно востребованы, конечно, сервисы в сфере здравоохранения», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

На первом месте по популярности в 2025 г. сервис «Запись к врачу» – жители Подмосковья более 10,7 млн раз оформили запись в поликлиник региона. На втором месте – «Вызов врача на дом» (свыше 487 тыс. раз), а на третьем – «Запись в кружки и секции» (482 тыс. раз)

Также среди востребованных сервисов на региональном портале – сервис по получению информации об очереди на зачисление в дошкольное образовательное учреждение «Проверка заявления в детский сад». Им воспользовались более 260 тыс. раз.

Замыкает пятерку лидеров – запущенный в 2025 г. цифровой помощник «Добробот». К онлайн-консультанту, который помогает пользователям регпортала разобраться в земельных и имущественных вопросах, обратились около 124 тыс. раз.

«Мы видим устойчивый рост спроса на цифровые инструменты в здравоохранении. Помимо записи через портал, все большую популярность набирает чат-бот МАХ для записи к врачу – им уже воспользовались более 50 тыс. раз. Наша задача – сделать запись к врачу и пользование медицинскими сервисами максимально удобными и доступными для каждого жителя Подмосковья», – отметил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google нашел инструмент, с помощью которого можно взломать любой iPhone

ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию

Два любимых россиянами заблокированных сервиса купила компания, сбежавшая из России

Завершается регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Бывший международный топ-менеджер Softline создал в России цифровое решение для ИТ и телекома

У налоговой службы Южной Кореи угнали криптоконфискат на миллионы долларов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240