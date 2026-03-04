CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Жители и гости Дагестана смогут быстрее делиться снимками Каспийского моря

Теперь абоненты «МегаФона» загружают контент на скорости, в среднем достигающей 55 Мбит/с. Оператор расширил покрытие, а также нарастил скорость мобильного интернета на побережье республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Местные жители и гости Дагестана активно посещают не только культурные, но и природные объекты. Самым популярным из них является Каспийское море. Аналитика обезличенных данных абонентов оператора показывает, что, несмотря на зиму, прирост туристов на берегах Каспия составил 10,5%, относительно первых двух месяцев прошлого года. Среди тех, кто хочет подышать морским воздухом и полюбоваться бескрайними видами, чаще всего встречаются жители Москвы, Ставрополья, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Чечни. Улучшения телеком-инфраструктуры коснулись побережья в Махачкале, Дербенте, селах Сулак и Крайновка.

В основном трафик на пляжах тратят на социальные сети — они составляют более 50% от общего объема. В первую очередь, это связано с непрерывным общением и публикацией фото- и видеоконтента. Также на берегу моря часто слушают музыку. Здесь это вторые по посещаемости интернет-ресурсы.

«В местах отдыха стабильная связь и мобильный интернет не только создают комфорт, но и обеспечивают безопасность. Абоненты всегда могут связаться с необходимыми службами или получить в интернете нужную информацию. Современное оборудование позволяет оставаться на связи даже при массовых скоплениях людей на побережье, что особенно актуально станет во время высокого курортного сезона», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

