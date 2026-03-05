CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«2ГИС» добавил функцию заказа товаров из «Самоката»

При поиске в «2ГИС» продуктов, готовых блюд, товаров для дома, красоты и других сценариев пользователи теперь увидят блок с товарами из «Самоката». Это позволит быстро найти нужное и оформить заказ, не покидая привычного интерфейса геосервиса. Об этом CNews сообщил представитель сервиса «2ГИС».

При нажатии на товар открывается веб-приложение «Самоката» — прямо внутри геосервиса, где можно авторизоваться, добавить товар в корзину и оформить доставку. После закрытия окна пользователь возвращается в «2ГИС» — без потери контекста.

«В «2ГИС» можно не только выбрать компанию или место, но и записаться в салон красоты, купить билет в кино или театр. А теперь — ещё и заказать продукты, готовую еду или другие товары, которые быстро доставит «Самокат». Мы добавляем в «2ГИС» возможности, которые помогают решать повседневные задачи, и превращаем геосервис в универсального городского помощника», — сказал Сергей Сергеев, продакт-менеджер в «2ГИС».

«Одно из направлений развития Самоката связано с совершенствованием пользовательского опыта. Бесшовные интеграции между платформами позволяют сделать повседневные сценарии — такие как поиск и покупка товаров — более удобными», — отметил Владимир Ляпунов, директор клиентских продуктов в Самокате.

Ассортимент в поиске «2ГИС» идентичен тому, что представлен в «Самокате». В подборках — повседневные категории: продукты, детские и зоотовары, товары для дома, а также косметика, подарки и другие.

Функция уже работает в мобильном приложении «2ГИС» для iOS и Android — в 129 городах присутствия «Самоката». Если на телефоне есть актуальная версия геосервиса, достаточно перезапустить приложение, чтобы функция стала доступна.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ozon купил суверенные долги России на 38 миллиардов

Cisco зарегистрировала в России три товарных знака спустя годы после бегства из страны

Microsoft отравляет жизнь всему миру. Outlook массово блокирует письма из-за тупых и никому не нужных ограничений

Замедленный Telegram внезапно стал самым популярным мессенджером в России. Опрос

Каждый пятый онлайн-бизнес в России запускают китайцы

Россиян достала цифровизация. Многие мечтают навсегда забыть о «Госуслугах» и нейросетях

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240