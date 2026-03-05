CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

ГК «Солар»: с началом весны хакеры нацелились на онлайн-ритейлеров косметики и парфюмерии

За первые три дня марта 2026 г. сервис защиты веб-приложений WAF ГК «Солар» зафиксировал 1,7 млн веб-атак (ИБ-событий) на онлайн-ресурсы российских магазинов косметики и парфюмерии. При этом ближе к 8 марта их число может вырасти еще больше. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

При этом ранее, за первые два месяца 2026 г., число подобных атак снизилось на 39% в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. — до 6,2 млн. Это может быть связано с тем, что злоумышленники видят высокий уровень защиты от веб-атак, поэтому предпочитают не тратить ресурсы на атаки данных онлайн-ресурсов, а атаковать только те сайты и веб-приложения, которые вообще не имеют какой-либо защиты. Однако в преддверии Международного женского дня тренд сменился.

В связи с растущей угрозой мы настоятельно рекомендуем крупным интернет-магазинам и другим компаниям внедрить качественную защиту от веб-угроз.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ozon купил суверенные долги России на 38 миллиардов

Cisco зарегистрировала в России три товарных знака спустя годы после бегства из страны

Microsoft отравляет жизнь всему миру. Outlook массово блокирует письма из-за тупых и никому не нужных ограничений

Замедленный Telegram внезапно стал самым популярным мессенджером в России. Опрос

Каждый пятый онлайн-бизнес в России запускают китайцы

Россиян достала цифровизация. Многие мечтают навсегда забыть о «Госуслугах» и нейросетях

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240