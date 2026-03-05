«Малый бизнес Москвы» обновил спецпроект о налогах для предпринимателей

ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) обновило ключевые инструменты спецпроекта «Патентная система налогообложения» (ПСН) в связи с налоговой реформой. Столичные предприниматели могут бесплатно рассчитать стоимость патента на 2026 г. и сравнить налоговую нагрузку с другими режимами с учетом всех изменений. Об этом CNews сообщили представители ГБУ «Малый бизнес Москвы».

В 2025 г. на ПСН работал каждый десятый индивидуальный предприниматель Москвы — 90,6 тыс. предприятий. По данным налоговой, чаще всего этот режим выбирали для розничной торговли (21,7%), перевозок (20,7%), аренды недвижимости (8,7%), дошкольного и дополнительного образования (7,8%), парикмахерских и косметических услуг (6,5%). Узнать, выгоден ли патент в 2026 году, представители этих и других сфер могут с помощью двух обновленных сервисов спецпроекта.

В сервисе «Расчет стоимости патента» скорректирован перечень доступных для ПСН видов деятельности. Например, из него исключены услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров, а аренда помещений и земельных участков ограничена площадью одного объекта в 600 кв. метров.

Стоимость патента в зависимости от сферы деятельности также актуализирована. Для ее расчета пользователю нужно указать срок действия патента и выбрать вид деятельности.

В сервисе «Сравнение ПСН с другими налоговыми режимами» обновлен модуль сравнения систем налогообложения. Чтобы увидеть разницу в налоговой нагрузке за 2026 г. на разных режимах, пользователю нужно указать вид деятельности, планируемые доходы и расходы за год, а при необходимости — число сотрудников и их среднемесячную зарплату.

Изучив и сравнив все варианты, пользователь на странице спецпроекта может сразу сформировать заявление на получение патента и отправить его в налоговую.

Кроме того, у предпринимателей есть право уменьшить сумму патента на сумму страховых взносов. Подготовить соответствующее уведомление для ФНС поможет еще один бесплатный сервис МБМ — он избавит от самостоятельных расчетов и заполнения специальной формы. Вернуть излишне уплаченный налог можно не только за текущий год, но и за 2023–2025 гг.

Сервисы спецпроекта и другие цифровые решения для успешного старта и развития своего дела доступны после регистрации на портале mbm.mos.ru.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», а также стратегии Мэра Москвы по поддержке столичного предпринимательства.