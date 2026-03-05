CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС AdTech и MWS AI: 24% трудоспособного населения России регулярно пользуются генеративным ИИ в формате чатов

МТС AdTech и MWS AI (входит в МТС Web Services) провели исследование использования инструментов генеративного искусственного интеллекта в России. По данным исследования, 24% трудоспособного населения в возрасте до 64 лет в 2025 г. использовали чат-боты (+7 п.п. к уровню 2024 г.), доступные в браузере и в виде мобильных приложений.

Более половины россиян (52%) предпочитают пользоваться отечественными нейросетями. При этом доля российских сервисов по сравнению с 2024 г. снизилась с 77% до 52%, тогда как доля зарубежных выросла с 23% до 48%.

Наиболее популярными сервисами по количеству уникальных пользователей в 2025 г. стали «Алиса AI», DeepSeek, ChatGPT, GigaChat, Gemini и Perplexity (расположены по популярности). Самым популярным приложением в России в 2025 г. стал DeepSeek. Лидерами по приросту аудитории стали DeepSeek и GigaChat.

Аудитория чат-ботов и ИИ-функций в поисковых системах составила 72% среди трудоспособного населения России в возрасте до 64 лет и 81% — среди трудоспособного населения до 55 лет. В рамках исследования не учитывался доступ к нейросетям через мессенджеры.

МТС AdTech и MWS AI также провели опрос 2000 человек в возрасте старше 18 лет, применяющих генеративный ИИ, чтобы определить наиболее популярные сценарии использования нейросетей.

Сценарии использования генеративного ИИ (среди 72% использующих ИИ): 32% россиян используют ИИ исключительно для личных целей; 30% применяют нейросети и для работы, и для личных задач;10% используют ИИ только в профессиональной деятельности.

В топ-5 рабочих сценариев вошли: написание и редактирование текстов; поиск бизнес-информации; создание баннеров, креативов, видео и иллюстраций; автоматическая проверка и систематизация данных; вычисления и расчеты.

В частном использовании чаще всего генеративный ИИ применяется для: умного поиска и ответов на вопросы; создания текстов; генерации аватаров, изображений и видео; консультаций в формате «как со специалистом»; общения и бесед.

В десятку российских регионов по числу пользователей генеративного ИИ вошли — Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Новосибирская область, Свердловская область, Республика Татарстан, Ростовская и Самарская области.

Анализ сделан на основе Big Data и мобильного трафика МТС –- агрегированных обезличенных данных пользователей c 1 января 2024 г. по 31 декабря 2025 г. Анализировалось количество уникальных пользователей сайтов нейросетей и имеющихся у них версий-приложений в 2024 и 2025 гг. Численность постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2025 г. составляет принята за 146 млн человек (Росстат). В структуре населения России граждане в возрасте до 18 лет составляют более 20%, от 18 до 49 лет - почти 43%, граждане старше трудоспособного возраста составляют 24% (35 млн человек), сообщала вице-премьер России Татьяна Голикова в мае 2025 г.

