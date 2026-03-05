МТС запустила в Курганской области гигабитный интернет нового поколения

МТС объявила о запуске в Курганской области технологии фиксированной связи на базе оптических сетей GPON (оптика до клиента). Первыми оценить гигабитный интернет по этой технологии смогли новоселы ЖК «Малиновые высоты».

Специалисты МТС провели все необходимые технические работы еще на этапе строительства новостроек. Каждый абонент получил возможность подключить выделенный оптоволоконный канал прямо в квартиру, который открывает доступ к домашнему интернету, цифровому ТВ, а также дает возможность использовать видеонаблюдение, охранную сигнализацию и другие цифровые сервисы. Подключение по технологии GPON обеспечивает сверхвысокие скорости интернета и более надежное соединение. Кроме того, такое подключение не зависит от общей сетевой нагрузки и имеет более высокую устойчивость перед внешними факторами.

Домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с позволяет смотреть фильмы в максимальном качестве, играть в онлайн-игры с высокой детализацией и скачивать в интернете тяжелые файлы на высокой скорости. Благодаря этому еще больше новоселов смогут экономить до 40% ежемесячно на оплате цифровых сервисов, объединяя высокоскоростной домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр «Кион» экосистемы МТС.

«Все чаще жители Курганской области выбирают гигабитный домашний интернет. Он подходит семьям с детьми и тем, кто пользуется большим количеством устройств. Для того, чтобы обеспечить курганцев комфортной скоростью фиксированного интернета, мы постоянно расширяем сеть в региональной столице и подключаем новые дома, в том числе с применением технологии GPON “до клиента”. Это дает дополнительную стабильность и максимальную скорость передачи данных. Сейчас возможность подключить такой интернет есть у полутора тысяч новоселов ЖК “Малиновые высоты”. Уже в этом году мы продолжим обновлять и расширять сеть домашнего интернета в Кургане», – отметила директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.