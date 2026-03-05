Петербуржцев «старшего поколения» научат пользоваться национальным мессенджером

В рамках приоритетного проекта «Забота о людях серебряного возраста» жителям Санкт-Петербурга стала доступна образовательная программа «Освой Mах». Курс научит петербуржцев старшего возраста свободно пользоваться нацмессенджером — общаться с близкими по аудио и видеосвязи, вступать в групповые чаты по интересам и соблюдать нормы цифровой безопасности при получении мер социальной поддержки и записи к врачам. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Курс стартовал на базе восьми комплексных центров социального обслуживания населения — районных «Серебряных центрах». В перспективе программу можно будет пройти во всех 18 центрах и других организациях, участвующих в приоритетном проекте. В текущем году в ближайшей перспективе планируется обучить не менее 15 тысяч граждан пожилого возраста.

Обучение состоит из шести практических уроков. Участники научатся создавать групповые чаты и звонки, отправлять голосовые сообщения и видеокружки, настраивать безопасный режим и двухфакторную аутентификацию. Полученные знания и навыки значительно улучшат качество коммуникации, повысят уровень цифровой грамотности и обогатят повседневную жизнь граждан серебряного возраста.

Участие в занятиях является бесплатным, что делает их доступными для широкого круга лиц. Для записи на обучение необходимо обратиться в ближайшее отделение Комплексного центра социального обслуживания населения Санкт-Петербурга.

По итогам обучения самые активные студенты получат фирменные призы. По желанию — для закрепления навыков — все уроки можно пройти повторно.

Ранее образовательный курс «Освой Мах» стал доступен участникам проекта «Московское долголетие», «Активного долголетия» в Подмосковье и «Университета третьего возраста» в Татарстане.