Почти каждый второй бизнес в России — с женским лицом

Технологическая платформа «Авито» и Минэкономразвития подготовили первое комплексное исследование по женскому предпринимательству в России. В ходе исследования был проведен кросс-анализ данных, что позволило определить как устойчивые поведенческие паттерны, так и проанализировать тренды в женском бизнесе. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным Минэкономразвития России, в январе 2026 г. в стране зарегистрировано 6,2 млн женщин-предпринимателей против 5,9 млн годом ранее. Прирост — 300 тысяч за год. Сейчас женщины составляют 41,7% всех субъектов МСП, то есть почти каждый второй бизнес в секторе — с женским лицом. При этом ядро женского предпринимательства — возраст 35–44 года: на эту группу приходится почти 53% всех женщин-ИП, и тенденция сохраняется уже несколько лет.

«Минэкономразвития России последовательно расширяет возможности для женского предпринимательства. Мы видим, что женское предпринимательство — это уже не нишевая история, а сложившийся сегмент МСП. Анализ данных выявил три устойчивых тенденции. Первая — осознанность: женщины меньше рискуют, больше учатся, делают ставку на социальную и креативную составляющие. Они реже берут кредиты и быстрее их закрывают. Всего 38% получателей заемных средств – женщины. Вторая — влияние на демографию: исследование показало, что запуск своего дела положительно влияет на решение о рождении детей. Чаще всего женщины принимают решение о запуске бизнеса во втором декрете. 53% женщин запускают бизнес после 35 лет, когда дети уже есть. И третья — преемственность: почти миллион россиянок строят бизнес вдолгую и хотят передать его детям», — сказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Аналогичный тренд и среди аудитории «Авито». В 2025 г. число женщин-продавцов на «Авито Товарах» выросло на 102% — быстрее, чем у мужчин (84%). Среднемесячный рост также выше: 6% против 5%. На начало 2026 г. более половины предпринимательниц на платформе — женщины 35–44 лет. Многие в этом возрасте стремятся совместить семью и профессиональную реализацию.

По данным исследования, 3,4 млн женщин работают как самозанятые, 1,9 млн зарегистрированы как ИП, еще 904 тыс. руководят юридическими лицами. При этом на «Авито Товарах» 60% предпринимательниц выбирают формат ООО — такой выбор говорит о стратегическом подходе: он позволяет отделить личное имущество от обязательств компании, повышает доверие банков и партнеров, а также открывает возможности для масштабирования.

Один из заметных трендов: рост присутствия женского бизнеса в приоритетных отраслях экономики – туризме, ИT, сельском хозяйстве, производстве. По данным «Авито Товаров», помимо детских категорий, сегмента красоты и товаров для дома, растет их присутствие в направлениях «готовый бизнес и оборудование», «автосервис», «запчасти». Это расширяет предпринимательскую повестку и показывает готовность работать в сферах, которые ранее считались преимущественно мужскими.

Согласно обзору, среди российских регионов наибольшее число женщин-предпринимателей, работающих в статусе ИП и самозанятых, традиционно сосредоточено в крупных экономических центрах. В топ-10 вошли Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская и Свердловская области, Республики Татарстан и Башкортостан, а также Челябинская и Новосибирская области.

Однако география бизнеса меняется. По данным «Авито Товаров», 51% предпринимательниц работают из регионов и 49% —из городов-миллионников. Онлайн-инфраструктура снимает территориальные ограничения: продавец самостоятельно настраивает таргетинг для своего объявления и легко расширяет географию показов на нужные регионы.

«Успех женщин-предпринимателей на платформе Авито я во многом связываю с возможностью прямого общения с клиентом. Женщины исторически сильны в коммуникациях, что помогает им легко вступать в диалог, выяснять предпочтения, корректировать стратегию на основе спроса и клиентских отзывов. Со своей стороны мы стремимся обеспечить всем пользователям широкий спектр технологичных инструментов для комфортного и эффективного взаимодействия», — сказал управляющий директор «Авито» Влад Федулов.

С приходом искусственного интеллекта вести бизнес становится легче. Сейчас на платформе тестируются два ИИ-ассистента — «Ави» для покупателей и «Ави Pro» для профессиональных продавцов. «Ави Pro» анализирует статистику объявлений, выявляет причины изменений в показателях и подсказывает, как повысить эффективность продаж, а в будущем сможет практически полностью автоматизировать работу на платформе.

Совместный обзор Минэкономразвития и «Авито» фиксирует главное: женское предпринимательство в России вышло на стадию зрелости. Это уже не локальный тренд, а системный фактор экономического и социального развития — с растущим масштабом, цифровой опорой и государственной поддержкой.