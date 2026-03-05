Регистрация в Max стала доступна жителям 40 стран

Отправлять сообщения и совершать звонки в Max смогут пользователи из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Для регистрации в мессенджере необходимо скачать приложение, выбрать страну, ввести номер телефона и проверочный код из SMS. Об этом CNews сообщили представители Max.

Зарегистрироваться в Max можно с SIM-картой операторов в том числе Вьетнама, Индонезии, ОАЭ, Таиланда, Туркменистана, Турции, Кубы, Ирака и Венесуэлы.

Начать общение с пользователями из других государств можно после добавления номеров друг друга в контакты — это необходимая мера безопасности. Для усиления защиты аккаунта можно установить двухфакторную аутентификацию, «Безопасный режим» и «Семейную защиту» — эти настройки доступны в профиле пользователя в разделе «Безопасность».

В ноябре 2025 г. возможность звонить и отправлять сообщения в Max — помимо пользователей из России и Белоруссии — появилась у жителей семи стран СНГ.