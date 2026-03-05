CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы
|

Решение для защиты конечных точек Bi.Zone EDR совместимо с VK Cloud

Разработчик корпоративного программного обеспечения VK Tech и компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone подтвердили совместимость решения Bi.Zone EDR с облачной платформой VK Cloud. Об этом CNews сообщили представители VK.

Bi.Zone EDR — решение для обнаружения и реагирования на сложные угрозы в реальном времени, которое отслеживает любую активность на конечных точках, обнаруживает проблемы на ранних этапах и предоставляет инструменты для активного ручного или автоматического реагирования. Продукт от компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone позволяет комплексно мониторить контейнерные среды: выявлять взаимодействия с ними и фиксировать происходящую внутри них активность. Кроме того, Bi.Zone EDR позволяет выявлять небезопасные настройки системы. Решение включено в реестр отечественного ПО.

Проведенные испытания подтвердили корректную установку и стабильную работу серверной и агентской частей решения в среде VK Cloud. Клиенты смогут развернуть инфраструктуру кибербезопасности с централизованным управлением, при этом им не понадобится покупать и устанавливать физическое оборудование.

«Совместимость Bi.Zone EDR с инфраструктурой VK Cloud подтверждает, что наши клиенты могут безопасно и эффективно использовать современные инструменты киберзащиты в облачной среде. Мы стремимся к тому, чтобы каждый сервис, развернутый в VK Cloud, соответствовал высоким требованиям бизнеса и информационной безопасности», — сказал руководитель направления облачных и дата-сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.

«Мы обеспечиваем нашим клиентам гибкость в выборе среды развертывания без ущерба для уровня безопасности. Подтвержденная совместимость с платформой VK Cloud позволяет использовать наше решение как в традиционных, так и в облачных сценариях, сохраняя высокий уровень контроля и защиты», — отметил Теймур Хеирхабаров, директор по продуктам Bi.Zone.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ozon купил суверенные долги России на 38 миллиардов

Cisco зарегистрировала в России три товарных знака спустя годы после бегства из страны

Microsoft отравляет жизнь всему миру. Outlook массово блокирует письма из-за тупых и никому не нужных ограничений

Замедленный Telegram внезапно стал самым популярным мессенджером в России. Опрос

Каждый пятый онлайн-бизнес в России запускают китайцы

Россиян достала цифровизация. Многие мечтают навсегда забыть о «Госуслугах» и нейросетях

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240