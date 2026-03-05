CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Рувики» назвала самые посещаемые биографии женщин к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня российская интернет-энциклопедия «Рувики» представила список наиболее посещаемых биографий женщин за последние 12 месяцев. Исследование основано на анализе пользовательской статистики платформы.

Согласно данным «Рувики», интерес к биографическим материалам о женщинах сохраняется на протяжении всего года. Пользователи обращаются к страницам, посвящённым представителям различных сфер - спорта, журналистики, медицины, культуры, общественной деятельности и медиа.

Распределение посещений показывает, что наибольший интерес вызывают биографии представительниц спорта и медиасреды. Вместе с тем пользователи активно обращаются к страницам, посвящённым деятелям культуры, медицины и общественной жизни. Внимание аудитории охватывает как современных публичных персон, так и женщин, чья профессиональная деятельность уже завершена.

В число наиболее посещаемых женских биографий на платформе вошли:

1. Татьяна Навка — фигуристка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию

2. Анна Прокофьева — журналистка, военный корреспондент «Первого канала»

3. Ирина Винерсоветский и российский тренер по художественной гимнастике

4. Маргарита Симоньян — журналистка и медиаменеджер, главный редактор телеканала RT (Russia Today) и медиагруппы «Россия сегодня»

5. Екатерина Мизулина — общественный деятель, глава «Лиги безопасного интернета»

6. Оксана Яшанькина фитнес-модель, тренер, блогер, мастер спорта России по спортивной гимнастике

7. Екатерина Шкуро — актриса, блогер, участница проектов Comedy Club Production

8. Татьяна Шаповаленко — врач-терапевт, анестезиолог-реаниматолог, главный врач Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля

9. Ольга Вашурина — телеведущая, кондитер, блогер, победительница шоу «Кондитер»

10. Оксана Самойлова — модель, предпринимательница, блогер

11. Татьяна Гайдай — синхронистка, призёр чемпионата мира, многократная чемпионка России

12. Альмудена Амор испанская актриса

13. Анастасия Заворотнюк — актриса театра и кино

14. Мелания Трамп — первая леди США

15. Светлана Ходченкова — актриса театра и кино

«Биографические статьи традиционно входят в число наиболее посещаемых материалов энциклопедии. Читатели используют их как источник систематизированной информации о людях, повлиявших на развитие различных сфер - от спорта и культуры до медицины и общественной деятельности. Как и другие материалы нашей платформы, такие статьи проходят проверку, а данные в них регулярно обновляются», – отметил генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ozon купил суверенные долги России на 38 миллиардов

Cisco зарегистрировала в России три товарных знака спустя годы после бегства из страны

Microsoft отравляет жизнь всему миру. Outlook массово блокирует письма из-за тупых и никому не нужных ограничений

Замедленный Telegram внезапно стал самым популярным мессенджером в России. Опрос

Каждый пятый онлайн-бизнес в России запускают китайцы

Россиян достала цифровизация. Многие мечтают навсегда забыть о «Госуслугах» и нейросетях

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240