Цифровое обновление прошло в центральной Якутии

Более быструю загрузку интернет-страниц и стабильное соединение получили жители восьми центральных районов Якутии. Техническая служба «МегаФона» обновила телеком-оборудование, добавив мощности в сеть четвёртого поколения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы прошли в 39 поселениях в Хангаласском, Горном, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Намском, Амгинском, Таттинском, Чурапчинском районах. Суммарно на охваченных модернизацией территориях проживают порядка 95 тыс. человек. После обновления базовых станций местным жителям стало комфортнее пользоваться цифровыми услугами, удаленно учиться и работать, скачивать файлы и открывать необходимые приложения на смартфонах. Улучшилась и голосовая связь: звук во время звонков стал «чище», а соединение стабильнее.

Специалисты оператора активировали дополнительные диапазоны LTE. В основном применялся высокочастотный диапазон, влияющий на скорость загрузки и емкость сети, то есть количество устройств, которые могут одновременно подключиться к сигналу. Также ряд частот прежнего поколения был переведен в современный стандарт. Это означает, что на устройствах абонентов теперь чаще высвечивается значок LTE/4G и быстрее прогружаются станицы в интернете и мобильные приложения.

Кроме того, улучшения заметны и в работе технологии цифровых голосовых звонков через сеть четвертого поколения (VoLTE). Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом. За год спрос на такую технологию в Якутии вырос на 42%, в феврале абоненты оператора проговорили суммарно почти 3 млн часов.

«Перевод частот в LTE и расширение диапазонов позволяют нам эффективнее использовать сеть и обеспечивать абонентов стабильным интернетом и надёжной связью. Большой объем таких работ мы организовали в центральной части республики. В зону модернизации попали город Покровск, поселки Нижний Бестях, Мохсоголлох, села Бердигестях, Михайловка, Чурапча, Борогонцы, Аппаны, Харбалах и многие другие поселения», – сказала Наталья Некрасова, директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия).

