CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Интернет Интернет-реклама
|

Выручка «МТС AdTech» в 2025 году достигла рекордных 70 мрлд рублей

«МТС AdTech» сообщила о том, что по итогам 2025 г. увеличила выручку на 27,4% год к году, до исторического рекорда в 70 млрд руб., следует из результатов направления по МСФО. По этой динамике «МТС AdTech» почти вдвое опередила темпы роста рекламного рынка в целом (без учета электронной коммерции, оценка Okkam). Выручка вертикали за IV квартал 2025 г. выросла на 26,4%, до 21,6 млрд рублей.

Основным драйвером роста выручки стало направление рекламных технологий (+30,6% к 2024 г.). Выручка от маркетинговых технологий (платформы для SMS- и MMS-рассылок) выросла на 25,5%. Темпы роста выручки от цифровой рекламы третий год подряд опережают классический MarTech-формат. По итогам 2025 г. более 200 тыс. успешных рекламных кампаний пополнили обезличенную базу для обучения ИИ-моделей «МТС AdTech» для создания текстов рекламных объявлений, их модерации и настроек таргетинга. Количество рекламных компаний за счет внешних клиентов удвоилось за год.

Выручка от размещения рекламных кампаний внешних клиентов через Telegram Ads приросла в 2025 г. на 89% год к году. В IV квартале на платформе «МТС Маркетолог» стала доступна реклама в чат-ботах и поиске Telegram, что позволило нарастить оборот от рекламы в Telegram Ads почти на треть. Выручка МТС DSP за год увеличилась на 20%, в том числе за счет увеличения доступного инвентаря и охватов (в IV квартале 2025 г. были подключены новые сайты-партнеры с совокупным MAU более 43 млн пользователей). Это увеличило совокупный охват МТС DSP на 11%.

В 2025 г. «МТС AdTech» инвестировала в создание решений на базе генеративного искусственного интеллекта для автоматизации запуска рекламных кампаний для малого и среднего бизнеса. К концу года более 50% клиентов платформ «МТС AdTech» запускали рекламные кампании с помощью ИИ-инструментов.

Технологический видеоселлер MTS Ads Premium Video показал рост на 73% за год благодаря увеличению спроса на рекламу на Smart TV и другой видео-инвентарь с подтвержденной эффективностью и наглядной аналитикой. За год MTC Ads Premium Video удвоила рекламный охват Kion на Smart TV и на сайте, а также создали единую экосистему CTV с охватом 52 млн устройств.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ozon купил суверенные долги России на 38 миллиардов

Cisco зарегистрировала в России три товарных знака спустя годы после бегства из страны

Microsoft отравляет жизнь всему миру. Outlook массово блокирует письма из-за тупых и никому не нужных ограничений

Замедленный Telegram внезапно стал самым популярным мессенджером в России. Опрос

Каждый пятый онлайн-бизнес в России запускают китайцы

Россиян достала цифровизация. Многие мечтают навсегда забыть о «Госуслугах» и нейросетях

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240