Выручка «МТС AdTech» в 2025 году достигла рекордных 70 мрлд рублей

«МТС AdTech» сообщила о том, что по итогам 2025 г. увеличила выручку на 27,4% год к году, до исторического рекорда в 70 млрд руб., следует из результатов направления по МСФО. По этой динамике «МТС AdTech» почти вдвое опередила темпы роста рекламного рынка в целом (без учета электронной коммерции, оценка Okkam). Выручка вертикали за IV квартал 2025 г. выросла на 26,4%, до 21,6 млрд рублей.

Основным драйвером роста выручки стало направление рекламных технологий (+30,6% к 2024 г.). Выручка от маркетинговых технологий (платформы для SMS- и MMS-рассылок) выросла на 25,5%. Темпы роста выручки от цифровой рекламы третий год подряд опережают классический MarTech-формат. По итогам 2025 г. более 200 тыс. успешных рекламных кампаний пополнили обезличенную базу для обучения ИИ-моделей «МТС AdTech» для создания текстов рекламных объявлений, их модерации и настроек таргетинга. Количество рекламных компаний за счет внешних клиентов удвоилось за год.

Выручка от размещения рекламных кампаний внешних клиентов через Telegram Ads приросла в 2025 г. на 89% год к году. В IV квартале на платформе «МТС Маркетолог» стала доступна реклама в чат-ботах и поиске Telegram, что позволило нарастить оборот от рекламы в Telegram Ads почти на треть. Выручка МТС DSP за год увеличилась на 20%, в том числе за счет увеличения доступного инвентаря и охватов (в IV квартале 2025 г. были подключены новые сайты-партнеры с совокупным MAU более 43 млн пользователей). Это увеличило совокупный охват МТС DSP на 11%.

В 2025 г. «МТС AdTech» инвестировала в создание решений на базе генеративного искусственного интеллекта для автоматизации запуска рекламных кампаний для малого и среднего бизнеса. К концу года более 50% клиентов платформ «МТС AdTech» запускали рекламные кампании с помощью ИИ-инструментов.

Технологический видеоселлер MTS Ads Premium Video показал рост на 73% за год благодаря увеличению спроса на рекламу на Smart TV и другой видео-инвентарь с подтвержденной эффективностью и наглядной аналитикой. За год MTC Ads Premium Video удвоила рекламный охват Kion на Smart TV и на сайте, а также создали единую экосистему CTV с охватом 52 млн устройств.