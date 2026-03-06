CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» добавил 4G трем населенным пунктам Бейского района

Абоненты «МегаФона» в Бейском районе Хакасии получили надежное покрытие сотовой связи и улучшенный прием LTE-сигнала. Оператор ввёл в эксплуатацию телеком-оборудование в деревне Новониколаевка, селах Бея и Сабинка. Улучшение связи почувствуют около шести тысяч человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые базовые станции поддерживают стандарты GSM и LTE. Это обеспечивает стабильную голосовую связь как для владельцев современных смартфонов, так и для пользователей кнопочных телефонов. Уверенный приём сигнала на всей территории населенных пунктов, включая здания, гарантируют низкие и средние частотные диапазоны.

Развитие инфраструктуры в Новониколаевке, Сабинке и Бее позволит абонентам «МегаФона» решать повседневные задачи дистанционно — пользоваться госуслугами, сервисами телемедицины, работать с документами, общаться в мессенджерах и соцсетях. Скорость передачи данных до 50 Мбит/с дает возможность скачивать и отправлять объемные файлы, смотреть видео в высоком разрешении или играть онлайн.

Устойчивый мобильный интернет без задержек и перебоев теперь доступен и в социально значимых учреждениях — школах, детских садах и домах культуры.

Позитивные изменения ощутят не только местные жители, но и гости района. Рядом с Сабинкой проходит республиканская трасса Бея — Саяногорск. После запуска базовой станции автопутешественники, дальнобойщики и пассажиры могут устанавливать приложения, строить маршруты, скачивать музыку или решать срочные вопросы в дороге. Технология VoLTE позволит им одновременно разговаривать и пользоваться интернетом — например, делиться геолокацией или искать информацию во время звонка.

«Компания планомерно развивает цифровую инфраструктуру региона, включая территории, где связь уже есть. Это позволяет поддерживать качество мобильных услуг на высоком уровне и вовремя реагировать на рост активности абонентов. Современные решения повышают надежность сети и снижают перебои в работе цифровых платформ. Все это делает использование смартфона и онлайн-сервисов удобным дома, на работе или в дороге», — сказала директор «МегаФона» в Хакасии Светлана Симаткина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ozon купил суверенные долги России на 38 миллиардов

Cisco зарегистрировала в России три товарных знака спустя годы после бегства из страны

Microsoft отравляет жизнь всему миру. Outlook массово блокирует письма из-за тупых и никому не нужных ограничений

Замедленный Telegram внезапно стал самым популярным мессенджером в России. Опрос

Каждый пятый онлайн-бизнес в России запускают китайцы

Россиян достала цифровизация. Многие мечтают навсегда забыть о «Госуслугах» и нейросетях

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240