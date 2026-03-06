«МегаФон» расширил покрытие в ряде крупных московских ЖК

Инженеры «МегаФона» расширили покрытие в ряде крупных московских ЖК. Теперь мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с доступен как в жилых помещениях, так и в лифтовых и входных зонах.

Связь появилась внутри ЖК «Символ» в Лефортово и ЖК «Огни» в Раменках. Кроме того, мобильный сигнал был усилен в домах квартала «Атлантик» в жилом комплексе “City Bay”, который находится в районе Покровское-Стрешнево.

На севере Москвы специалисты провели работы в ЖК Slava на Ленинградском проспекте, построенном на территории бывшего одноименного часового завода. Также высокоскоростной мобильный интернет стал доступен внутри ЖК Capital Towers в Москва-Сити, в ЖК «Мичуринский» в Тропарёво-Никулино, ЖК «Метрополия» рядом с Волгоградским шоссе, ЖК «Level Селигерская» на юге Западного Дегунино и в ЖК «Дом Достижение» в Останкинском районе.

Чтобы обеспечить качественную связь в зданиях, инженеры «МегаФона» подключили сеть оператора к системе распределения сигнала внутри жилых комплексов. Такое решение обеспечивает устойчивое соединение не только в квартирах, но и в лифтовых холлах, на лестничных пролётах и подземных парковках. Новая инфраструктура поддерживает VoLTE — технологию голосовой связи через 4G, с помощью которой можно одновременно совершать звонок и пользоваться мобильным интернетом.

«Современные жилые комплексы строятся из плотных материалов, а высотность зданий и архитектурные особенности могут заметно ослаблять сигнал мобильной сети внутри помещений. Мы продолжаем развивать нашу инфраструктуру, чтобы цифровые сервисы были доступны в любой точке любого ЖК столицы. Нам важно, чтобы абоненты могли с большим комфортом удалённо работать, учиться, общаться по видеосвязи и пользоваться мобильными приложениями», — отметил директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.

Оператор продолжает расширять покрытие в жилых комплексах столичного региона. В прошлом году базовые станции оператора заработали в ЖК «Зелёный парк» в Зеленограде, «Счастье» в Вешняках, «Татьянин Парк» в Солнцево, «Событие» в Очаково‑Матвеевском, Green park у Ботанического сада и «Level Причальный» на Шелепихинской набережной.