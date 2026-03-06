МТС ускорила мобильный интернет в Большом Голоустном к чемпионату по буерному спорту

МТС усилила сеть LTE в туристическом поселке Большое Голоустное в преддверии чемпионата и первенства Иркутской области по буерному спорту. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета здесь увеличилась вдвое. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы по усилению сети на всей территории Голоустного, в том числе на правой стороне Байкала, где 7-9 марта будут проходить основные гонки чемпионата. Соревнования в классах «DN» и «Ледовый оптимист» пройдут на уникальном «пузырьковом» льду, который является одной из главных местных туристических достопримечательностей.

Новое телеком-оборудование LTE позволит разгрузить сеть в Большом Голоустном в период проведения мероприятия и традиционного сезонного наплыва отдыхающих из Иркутской области и туристов из других регионов. Гости смогут комфортно пользоваться голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом из любой точки поселка даже при высокой нагрузке на сеть – отправлять фотографии и видео близким, а также вести трансляции спортивных и других развлекательных мероприятий в социальных сетях.

«МТС планомерно развивает сеть в туристических локациях Иркутской области. Большое Голоустное в марте – это время знаменитого прозрачного льда Байкала, пузырьков, торосов и «байкальского дзена», которые привлекают сюда тысячи туристов. Мы, в свою очередь, анализируя и прогнозируя нагрузку сети, увеличиваем ее пропускную способность, чтобы наши абоненты могли полноценно делиться впечатлениями и пользоваться привычными цифровыми сервисами, а организаторы мероприятий — эффективно работать и всегда оставаться на связи», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Ранее МТС усилила сеть в поселке Листвянка, который считается главными «воротами» Байкала и в зимний сезон собирает тысячи туристов со всей России.