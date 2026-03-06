SlickJump: блокировка Telegram обнулит 25 млрд руб.: кто потеряет больше всех

Российский рекламный рынок стоит перед потерей 25 млрд руб. в год — именно столько составляет совокупный оборот экосистемы Telegram, которую могут заблокировать в России. Об этом CNews сообщили представители SlickJump.

Сильнее всего пострадают средние блогеры и бренды с корпоративными каналами: они вложили в аудиторию годы и сотни миллионов рублей, которые при блокировке превратятся в ноль. Таковы результаты отраслевого исследования рекламной платформы SlickJump, проведенного в феврале 2026 г. среди медиапланеров, байеров, стратегов и представителей бизнеса.

60% участников опроса назвали главным риском блокировки именно потерю инвестиций в TG-каналы брендов — и у этого страха есть конкретная цена. Стоимость привлечения одного подписчика в конкурентных нишах — финансы, медицина, b2b — достигает 150–700 руб. Корпоративный канал с базой в 200–300 тыс. человек — это от 30 до 200 млн вложений, которые невозможно конвертировать в другую платформу: аудитория не переезжает по инструкции. Именно это отличает сценарий с Telegram от блокировки I*******m в 2022 г.: тогда бизнес нашел запасной аэродром в мессенджере. Сейчас запасного аэродрома нет, отмечают аналитики SlickJump.

Хуже всего придется среднему сегменту — авторам с аудиторией от 20 до 200 тыс. подписчиков и малому бизнесу, для которого Telegram стал главным каналом прямых продаж и коммуникации с клиентами. По данным исследования Ассоциации блогеров и агентств, в 2025 г. создатели Telegram-каналов заработали в совокупности 8,5 млрд руб. Малый бизнес и микроблогеры не имеют ни агентского ресурса, ни бюджета для перезапуска на другой платформе — они строили аудиторию органически, годами.

Крупные корпорации, госкомпании и медиа потеряют не меньше: государственные структуры вложили сотни миллионов в официальные каналы как в инструмент публичной коммуникации, а редакции изданий — в новостные и авторские каналы как в основной источник трафика и подписчиков. Для всех них переезд означает не просто смену адреса, а обнуление накопленного доверия аудитории. Кроме прямых потерь рынок ждет еще один удар: при перетоке даже части бюджетов в оставшиеся каналы — «ВКонтакте», «Яндекс», ритейл-медиа — там неизбежно разгорится аукционная война за внимание. По оценкам участников рынка, стоимость рекламных интеграций вырастет на 15–20% только из-за резкого роста спроса на ограниченный инвентарь.

«Telegram — это среда, в которой сложились устойчивые связи между брендами, авторами и читателями, выстроенные на доверии. Такие связи не переносятся по инструкции. Именно поэтому рынок стоит и ждет, а не перераспределяется», — сказали аналитики SlickJump.

Данные опроса подтверждают масштаб паралича: 83% участников не предпринимают с бюджетами ничего. Государственный мессенджер Max, продвигаемый как альтернатива, роль спасательного круга не выполняет — аудитория перешедших туда топовых Telegram-каналов там в 60 раз меньше, чем в оригинале. А 57% опрошенных убеждены: при блокировке рынок потеряет уникальный канал без замены — и не найдет нового еще долгие годы.