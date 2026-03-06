Свадьба с «Госуслугами»: каждая вторая пара подаёт заявление в загс онлайн

Минцифры сообщило о том, что сервисом подачи заявлений в загс на «Госуслугах» в 2025 г. воспользовались свыше 400 тыс. пар — это каждая вторая пара, вступившая в брак. За всё время работы сервиса с его помощью поженились более 1,6 млн пар.

Средний возраст женихов — 34,7 лет, невест — 32,6 лет. Самому старшему заявителю на «Госуслугах» — 90 лет.

Интересные факты: самый популярный день для подачи онлайн-заявления — воскресенье; женщины чаще заполняют заявление первыми; мужчины чаще оплачивают госпошлину.

Самые популярные даты свадеб: 25 июля; 8 августа; 25 апреля; 6 июня; 25 октября.

Регионы-лидеры по числу браков: Москва; Санкт-Петербург; Московская область; Краснодарский край; Свердловская область.

Выбрать загс и направить в него заявление нужно минимум за месяц до планируемой даты свадьбы. Брак могут зарегистрировать в любом удобном загсе страны. На церемонию нужно явиться лично — сама регистрация брака онлайн не производится.