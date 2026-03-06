CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Цветы, кино и ювелирка или как россияне проводят 8 марта

«МТС Банк» проанализировал траты россиян к Международному женскому дню. Анализ собственных данных показал, что самые популярные развлечения в праздник – кино и выставки, а среди подарков традиционно – цветы и ювелирные украшения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

8 марта – праздник, когда мужчины поздравляют представительниц прекрасного пола. И, конечно, самый главный и ожидаемый подарок в этот день – цветы. Количество транзакций в цветочных магазинах в первую неделю марта вырастает практически в четыре раза по сравнению со средними показателями февраля. Средняя стоимость букета цветов по России за год выросла на 11% до 2,55 тыс. руб.

Ювелирные изделия один из самых желанных подарков для многих женщин – их продажи в предпраздничные дни увеличиваются в 2,2 раза, а средний чек за год вырос на 9% до 14,4 тыс. руб. В тройке лидеров по росту транзакций в преддверии праздника – магазины косметики, здесь рост составляет 57%. Средний чек за год увеличился на 32% до 2,57 тыс. руб.

Технику и электронику покупают перед праздником на 32% чаще, чем в среднем в феврале. Средний чек – 9,23 тыс. руб. – это на 8% больше, чем годом ранее. Аналитики считают, что чаще в подарок покупают гаджеты для красоты и релаксации, массажеры и аппараты для ухода за лицом и телом и т.д.

Также перед 8 марта наблюдается существенный рост покупок на маркетплейсах. Количество транзакций увеличивается на 28% – здесь можно купить подарок на любой вкус и бюджет. Средний чек в марте 2026 года стал меньше на 12% и составляет 1,97 тыс. руб.

Из развлечений на 8 марта большой популярностью пользуются походы в кино – количество транзакций здесь на 34% больше, чем в среднем в феврале. Средний чек за год вырос на 35% до 1420 рублей. На втором месте – музеи и выставки: билеты в них покупают на 31% чаще, средняя стоимость 2,52 тыс. руб. – на 11% больше прошлого года.

В топ 5 развлечений также входят концерты, боулинг и театры – рост транзакций на 27%, 24% и 21% соответственно. Средние чеки везде выросли: на 23% до 2,24 тыс. руб., на 12% до 2,36 тыс. руб. и на 32% до 5,55 тыс. руб. соответственно.

Методология исследования. Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка» во всех регионах России. Учитывались платежные операции в феврале-марте 2025-2026 гг.

