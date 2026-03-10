«АльфаСтрахование» и «Авито Путешествия» запустили страховку для посуточной аренды жилья

«АльфаСтрахование» и «Авито Путешествия» запустили страховой продукт для посуточной аренды жилья. Теперь арендодатели квартир и домов, размещенных на технологической платформе «Авито Путешествия», могут защитить имущество от типовых рисков, связанных с краткосрочной сдачей – от бытового ущерба до порчи техники и мебели.

Страховой полис действует автоматически на период каждого онлайн-бронирования через «Авито Путешествия» и не требует дополнительного оформления. Для подключения страховой защиты арендодателю необходимо выполнить два условия: получить статус «Жилье проверено» и указать номер квартиры или дома в карточке объявления. Защита распространяется на отделку, коммуникации и предметы интерьера, а также включает гражданскую ответственность перед соседями. Кроме того, в нее можно включить дорогостоящее имущество, если оно зафиксировано в объявлении с помощью актуальных фото или видео.

Программа покрывает как крупные убытки, например, после пожара или затопления (до 300 тыс. руб.), так и мелкие повреждения (до 12 тыс. руб.), включая восстановление, ремонт или замену поврежденного имущества, в том числе услуги химчистки.

В полис включена франшиза в размере 1,5 тыс. руб., которая применяется, начиная со второго страхового случая. Это означает, что из суммы страховой выплаты будет вычитаться 1,5 тыс. руб.

«Мы стремимся сделать страхование посуточной аренды квартир доступным и понятным для каждого арендодателя. Наша цель – минимизировать финансовые риски владельцев жилья, упростив процесс страхования до нескольких кликов. Теперь наши арендодатели могут быть уверены в оперативной выплате компенсаций и четко понимать условия своей защиты», – сказал Рауль Салахов, руководитель по развитию сервисов для арендодателей «Авито Путешествий».

«Посуточная аренда растет быстрее других сегментов рынка, и владельцам важно иметь инструмент, который снижает финансовые риски и не требует сложных действий. Мы сделали страхование максимально понятным и удобным для пользователя платформы «Авито»: арендодатель получает защиту автоматически, с прозрачными лимитами и быстрыми выплатами», – сказал Даниил Минчаков, руководитель направления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование».

Заявить о страховом случае арендодатель может онлайн, не выходя из дома. Для этого реализован сервис онлайн-урегулирования. Большая часть данных внутри сервиса заполняется автоматически на основании введенного ID брони и ID бронирования – информация подтягивается из внутренних систем компании.

«Благодаря данному сервису для онлайн-урегулирования клиенты получают решение в среднем за один день, а по 70-80% обращений выплата поступает день в день. Такой подход делает процесс заявления о страховом случае максимально технологичным и избавляет арендодателей от бумажной волокиты и долгого ожидания. Все – от подачи заявления до получения выплаты – можно сделать в несколько кликов», – сказала Оксана Рыбкина, руководитель проектов по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование».