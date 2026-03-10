CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Бизнес стал в два раза чаще проводить торги на продвижение в мессенджере Max

Аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро» зафиксировали рост спроса на продвижение бизнеса в мессенджере Max. Cпециалисты подсчитали, что за последние три месяца число торгов на такие услуги увеличилось в два раза. Об этом CNews сообщили представители «ТендерПро».

Чаще всего торги на продвижение бизнеса в мессенджере Max проводят компании в секторе электронной коммерции, индустрии красоты и медицинской сфере.

Преимущественно тендеры на услуги продвижения проводят предприятия в: Москве и Московской области (в 41,9% случаев); Санкт-Петербурге и Ленинградской области (в 6,5% случаев); Тюменской области (в 5% случаев); Ростовской области (в 4,1% случаев); Самарской области (в 3,6% случаев); Краснодарском крае (в 3,5% случаев); Свердловской области (в 2,3% случаев); Нижегородской области (в 2,2% случаев); Новосибирской области (в 2,1% случаев); Ставропольском крае (в 2% случаев).

«Несмотря на то, что мессенджер Max был запущен недавно, коммерческие предприятия стали уже рассматривать его в качестве маркетинговой площадки. За последние три месяца число тендеров на услуги продвижения в этом канале увеличилось вдвое. Также со стороны бизнеса на 45% вырос интерес к рекламе в «Дзен» и на 20,5% во ВКонтакте», — сказала директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.

