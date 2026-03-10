Горизонты LTE расширили в Осинском и Боханском районах

Новое покрытие сети получили абоненты «МегаФона» в четырех селах Иркутской области. В поселениях Ирхидей и Ново-Ленино Осинского района, а также Казачье и Александровское Боханского района специалисты оператора провели модернизацию телеком-оборудования, тем самым увеличив дальность сигнала. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры активировали низкочастотный диапазон LTE, который расширил площадь покрытия сети. Модернизация позволила усилить сигнал на окраинах сел, в жилых домах и на близ проходящем Александровском тракте. Абонентам стало комфортнее общаться в мессенджерах, загружать файлы на смартфоны, пользоваться приложениями и другими цифровыми сервисами.

Кроме того, оператор обновил оборудование, отвечающее за голосовую связь. Звонки теперь совершаются без помех и зависаний даже в моменты пиковых нагрузок на инфраструктуру.

«Мы фиксируем рост цифровой активности на сельских территориях региона. В частности, в Ирхидее, Ново-Ленино, Казачьем и Александровском интернет-трафик суммарно вырос на 21%, а объем голосовых звонков на 3% в начале года по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Это говорит о том, что жителям важно оставаться онлайн для общения, отдыха, учебы и работы. Сейчас абоненты в этих поселениях качают за месяц в среднем 62 ГБ данных и проговаривают более семи часов по телефону», — сказал Алексей Михайлов, директор «МегаФона» в Иркутской области.