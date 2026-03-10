CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» прокачал связь вдоль междугородней магистрали Кубани

«МегаФон» улучшил покрытие мобильного интернета вблизи трассы, соединяющей Краснодар с Кропоткиным — крупным железнодорожным центром. Автодорога протяжённостью 150 км проходит через несколько населённых пунктов и служит ключевой транспортной артерией региона.

Модернизация охватила Кропоткин, Усть‑Лабинск, станицы Васюринскую, Воронежскую, Ладожскую, Тбилисскую, Казанскую и посёлок Двубратский. Специалисты не ограничились участками автодороги: работы затронули жилые районы, объекты социальной инфраструктуры, автостанцию в Кропоткине, а также железнодорожные станции «Милованово», «Гречишкино», «Ладожская» и «Двубратский».

В ходе работ инженеры «МегаФона» установили новые и обновили существующие базовые станции с поддержкой высокочастотного диапазона. Благодаря этому скорость мобильного интернета в локациях теперь достигает 100 Мбит/с. Улучшенное покрытие делает поездки комфортнее для автомобилистов, а водителям междугородних перевозок надёжная связь помогает эффективнее ориентироваться на маршрутах и своевременно координировать действия с диспетчерами.

«Трасса “Краснодар — Кропоткин” — один из важнейших транспортных коридоров Краснодарского края, обеспечивающий связь между крупными населёнными пунктами и логистическими узлами. После модернизации оборудования скорость интернета в смартфонах абонентов выросла в 2 раза. При этом непрерывная работа по расширению территории покрытия сети LTE продолжается», — сказал Андрей Холодов, директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создатели Jira случайно замедлили на треть инструмент для ее неизбежной миграции в облако

Умные дома переедут на российские технологии. Готовятся требования по обязательному подтверждению их отечественности

Москву и Питер лишают последнего выхода в интернет. Стало невозможно подключиться к публичным сетям Wi-Fi

Риелторы жалуются на «Циан»: Площадка повышает тарифы и навязывает услуги

Топ-менеджер создателя ChatGPT уволилась, потому что ИИ будет работать на армию США

Мошенники нашли новый способ взлома «Госуслуг» и интернет-банков с помощью обратных звонков

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837