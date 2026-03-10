CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Ozon Забота» и банк еды «Русь» открыли в Челябинской области склад «Гуманитарного резерва»

В Челябинской области начал работу один из складов проекта «Гуманитарный резерв». Это совместная инициатива благотворительной программы «Ozon Забота» и банка еды «Русь». Она существенно сократит время оказания помощи людям, оказавшимся в беде — с семи и более дней до примерно одних суток. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

По данным МЧС России за 2024 г. число пострадавших в чрезвычайных ситуациях составило около 700 тыс. человек, в 2025 г. эта цифра сократилась более чем вдвое, до 330 тыс. человек, но остается внушительной. Часто люди были вынуждены покидать свои дома, не успев взять даже самое нужное. Специально на такой случай на складе будут храниться товары первой необходимости. Склад обеспечит помощью Челябинскую область и соседние регионы в радиусе до 1000 км.

Расположение для склада выбрали не случайно. С момента основания в марте 2020 г. челябинский банк еды «Русь» стал первой полноценной региональной моделью фонда и превратился в одну из самых масштабируемых и эффективных систем оказания продовольственной помощи в России. Модель была разработана и запущена в самый сложный период пандемии и уже признана на федеральном уровне. За пять лет работы команда челябинского банка еды распределила более 4,6 тыс. тонн продуктов и товаров первой необходимости общей стоимостью свыше 600 млн руб., оказывая поддержку не менее 3,3 тыс. семей ежемесячно, при этом общее количество семей-благополучателей достигло 10 тыс.

Важным фактором эффективности челябинского отделения стало формирование устойчивой инфраструктуры, включающей логистический, добровольческий, ресурсный и просветительский центры. Они обеспечивают не только операционную работу, но и обучение команд из других регионов. Высокая готовность к кризисным ситуациям была доказана на практике: в 2024 г. во время разрушительного паводка в Челябинской и Оренбургской областях фонд оперативно организовал доставку гуманитарной помощи и питьевой воды пострадавшим благодаря налаженным партнёрским связям с местными производителями. Открытие резервного склада в регионе позволит систематизировать и упростить такую работу, ускорив реагирование на ЧС.

Проект «Гуманитарный резерв» стартовал в ноябре 2025 года. С момента запуска уже открыты склады в Тульской и Ростовской областях, где удалось собрать более 5 тыс. необходимых товаров. На формирование складов компания Ozon и партнеры проекта уже выделили 6 млн руб. Являясь одним из ключевых участников инициативы, маркетплейс напрямую пополняет резервы, поставляя средства гигиены. Внести свой вклад могут все желающие: для этого достаточно выбрать и оплатить необходимые товары на специальной странице, а Ozon самостоятельно доставит их прямо на региональный склад «Гуманитарного резерва» в Челябинске.

Юлиа Назарова сооснователь и президент благотворительного фонда «Банк еды "Русь"»: «Когда мы запускали проект «Гуманитарный резерв», для нас было принципиально сразу выстраивать функционирующую модель — с понятной логикой работы, инфраструктурой и возможностью масштабирования. Открытие третьего резервного окружного склада в Челябинске — это логичное продолжение развития проекта. Мы видим высокий уровень включённости: нас поддерживают люди, бизнес-партнёры и региональные власти. Это означает, что тема готовности к чрезвычайным ситуациям воспринимается как совместная ответственность. Расширяя географию и усиливая складскую инфраструктуру, мы формируем систему, которая позволяет оперативно отреагировать в случае объявления ЧС».

Елена Чернина, руководитель программы «Ozon Забота»: «В сердце этого проекта — наша общая забота друг о друге. Никто из нас не застрахован от чрезвычайной ситуации, и именно поэтому так важно заранее подумать о тех, кто может оказаться в беде. Проект уже успешно работает в двух регионах, и для Ozon было крайне важно привлечь внимание клиентов и партнеров к этой значимой инициативе банка еды “Русь”. Именно поэтому мы поддержали склады на самом старте и помогли с их формированием. При ЧС людям в первую очередь нужны базовые вещи, и, как показывает практика, средств гигиены часто не хватает. Мы создаем резервные склады и готовимся действовать на опережение, чтобы помощь приходила максимально быстро и эффективно».

Ирина Текслер, общественный деятель, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», председатель попечительского совета челябинского банка еды «Русь»: «За пять лет работы мы получили опыт оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, создали надежную партнерскую сеть и инфраструктуру. Во время паводка 2024 г. в Оренбургской и Челябинской областях, благодаря налаженным нами партнерским связям с местными производителями и выработанным регламентам, поставки гуманитарной помощи и питьевой воды пострадавшим были организованы в первые часы после паводка».

