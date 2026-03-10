В Max зарегистрировались 100 миллионов пользователей

В Max зарегистрировались 100 млн пользователей. Об этом CNews сообщил представитель мессенджера.

Пользователи национального мессенджера ежедневно отправляют более 1 млрд сообщений и совершают 28 млн звонков в день.

Ежедневная аудитория Max достигла 70 млн пользователей. С момента запуска мессенджера отправлено 62 млрд сообщений, совершено более 3 млрд звонков, записано и отправлено 470 млн видеокружков. Количество групповых чатов выросло до 25,5 млн.

Авторы, блогеры, пользователи и компании создали в Max 2,2 млн публичных и приватных каналов.