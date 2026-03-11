CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Авито» открыл набор на стажировку для разработчиков

«Авито» запустил набор на стажировку для начинающих разработчиков и тестировщиков. Программа включает четыре направления — Backend, Frontend, Android и QA — и рассчитана на студентов старших курсов, выпускников технических и ИT-специальностей, а также тех, кто завершил профессиональную переподготовку в сфере ИT. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Стажировка длится девять месяцев и проходит в гибком формате: можно работать из офиса, удаленно или в гибридном режиме. Участники выполняют реальные задачи «Авито», получают поддержку наставников и доступ к внутренним базам знаний компании.

Стажерам предоставляют технику для выполнения задач программы и компенсируют питание. У ребят будет возможность совмещать обучение с учебой — занятость от 25 часов в неделю. После стажировки у лучших кандидатов будет возможность продолжить карьеру в «Авито».

«Стажировка для нас — это полноценный инструмент развития будущих экспертов, близких нам по духу и ценностям. Нам важно, чтобы каждый участник с первого дня ощущал свою причастность к общему делу, видел реальный вклад своей работы и рос в среде, где ему готовы помогать», — сказала Татьяна Семина, руководитель направления по работе с молодежью «Авито».

Чтобы попасть на стажировку, необходимо подать заявку и прикрепить резюме до 26 марта, затем пройти несколько этапов отбора. Кандидатов ждут онлайн-тест и практическое задание, где нужно продемонстрировать знания по выбранному направлению — от работы с Git и HTTP до алгоритмов, SQL или принципов тестирования. Следующий этап — техническое и финальное интервью с командой и HR-специалистами «Авито». Итоги отбора компания подведет до конца года, а старт стажировки запланирован на апрель 2026 г.

