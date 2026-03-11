CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Экс-руководитель центра партнерского маркетинга в «МТС AdTech» назначен директором по стратегическому развитию в компанию Adv.Cake

Бывший директор по стратегии и развитию Getblogger и руководитель центра партнерского маркетинга в «МТС AdTech» Алексей Синельников возглавил стратегический отдел маркетинговой компании Adv.Cake. На новой должности он займется масштабированием текущих направлений бизнеса, развитием стратегического партнерства с ключевыми клиентами, поставщиками трафика и агентствами, а также формированием общей концепции стратегии компании. Об этом CNews сообщили представители Adv.Cake.

Ранее Алексей занимался стратегическим развитием Getblogger и партнерским маркетингом в «МТС AdTech». За последние три года под его руководством был полностью выстроен процесс закупки CPA-трафика для продуктовов экосистемы и запущена платформа «МТС Партнерская сеть» для внешних клиентов. Также Алексей управлял CPA-направлением «М.Видео-Эльдорадо» и отделом развития бизнеса партнерской сети «Яндекс Маркета».

«Бизнес сейчас находится на стадии роста. Компания развивается, команда расширяется и пополняется сильными специалистами. Мы видим большие возможности для дальнейшего развития и открыты к изменениям. Верю, что мой опыт заказчика услуг на стороне бренда и приобретенные навыки в построении технологических решений позволят компании качественно вырасти и найти новый, более эффективный подход к работе с клиентами и партнерами», — Алексей Синельников, директор по стратегическому развитию Adv.Cake.

aleksej_sinelnikov700.jpg

Алексей Синельников

«Алексей — один из тех руководителей, которые чутко подмечают все изменения на рынке, и, что более важно, умеют быстро на них реагировать. Перед нами стоят амбициозные цели, и уверен, что вместе сможем достичь их, сохранить быстрые темпы роста и даже нарастить их, а также успешно запустить новые направления», — Сергей Белов, основатель и генеральный директор Adv.Cake.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создатели Jira случайно замедлили на треть инструмент для ее неизбежной миграции в облако

Умные дома переедут на российские технологии. Готовятся требования по обязательному подтверждению их отечественности

Москву и Питер лишают последнего выхода в интернет. Стало невозможно подключиться к публичным сетям Wi-Fi

Риелторы жалуются на «Циан»: Площадка повышает тарифы и навязывает услуги

Топ-менеджер создателя ChatGPT уволилась, потому что ИИ будет работать на армию США

Мошенники нашли новый способ взлома «Госуслуг» и интернет-банков с помощью обратных звонков

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837