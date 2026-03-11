CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Кировчане с нарушением слуха смогут пользоваться голосовой связью

МТС объявляет о запуске в Кировской области сервиса, позволяющего людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи. «Секретарь для глухих и слабослышащих» бесплатно доступен жителям Кировской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технология преобразует входящие голосовые вызовы в текстовые сообщения. Ответы пользователя, набранные в чате, озвучиваются собеседнику с помощью синтезатора речи. Технологической основой сервиса являются разработки МТС VoiceTech в области распознавания и синтеза речи.

При поступлении звонка голосовой секретарь информирует вызывающего абонента о том, что вызываемый является слабослышащим. Пользователь может отклонить звонок и получить уведомление в приложении с предложением перейти в диалоговый чат. Далее голосовой помощник преобразует речь звонящего в текст, отображаемый на экране смартфона, а письменные ответы пользователя озвучиваются синтезированным голосом. Для ответов доступны как шаблонные фразы, так и свободный ввод текста.

«В Кировской области, где цифровые сервисы становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, важно, чтобы все жители региона могли пользоваться голосовой связью вне зависимости от физических особенностей. Технологии распознавания и синтеза речи в данном случае обеспечивают равный доступ к телекоммуникационной инфраструктуре для слабослышащих абонентов и позволяют им самостоятельно использовать все возможности телефонной связи», – сказал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

По данным Всероссийского общества глухих, в 2025 г. в России проживало более 13 млн человек с нарушениями слуха. Решение МТС функционирует непосредственно в мобильной сети и использует технологии искусственного интеллекта для обеспечения коммуникации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создатели Jira случайно замедлили на треть инструмент для ее неизбежной миграции в облако

Умные дома переедут на российские технологии. Готовятся требования по обязательному подтверждению их отечественности

Москву и Питер лишают последнего выхода в интернет. Стало невозможно подключиться к публичным сетям Wi-Fi

Риелторы жалуются на «Циан»: Площадка повышает тарифы и навязывает услуги

Топ-менеджер создателя ChatGPT уволилась, потому что ИИ будет работать на армию США

Мошенники нашли новый способ взлома «Госуслуг» и интернет-банков с помощью обратных звонков

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837