«Обит»: на фоне перебоев мобильного интернета спрос на публичный Wi-Fi вырос на 29%

Из-за недавних ограничений мобильного интернета в Москве и Санкт-Петербурге жители все чаще подключаются к публичным Wi-Fi сетям — по данным оператора ИТ-решений «Обит», число подключений в начале марта 2026 г. заметно выросло.

Жители столицы с 6 марта столкнулись с перебоями мобильного интернета сразу в нескольких районах. Проблемы также затронули Санкт-Петербург. Ограничения мобильного интернета вводятся не впервые и периодически затрагивают разные регионы. В таких условиях сложности могут возникать как у жителей, например, при оплате сервисов и услуг, так и у бизнеса — курьерских служб, такси, розничной торговли и других отраслей, где важен стабильный интернет.

По словам операторов связи, ограничения и отключения носят «внешний характер» и связаны с мерами безопасности согласно действующему законодательству. В результате многие пользователи начинают активнее подключаться к публичным Wi-Fi-сетям.

Михаил Телегин, заместитель генерального директора по стратегическим проектам «Обит», сказал: «В нашей сети количество посещений за 7-9 марта по сравнению с аналогичным периодом февраля действительно выросло на 29%. То есть все больше людей используют публичную сеть».

При этом некоторые пользователи сообщают, что не могут авторизоваться в публичном Wi-Fi через звонок или SMS — из-за проблем с мобильной связью.

Михаил Телегин сказал: «Спадов в авторизации через SMS/звонок мы точно не фиксировали, наоборот, с начала марта наблюдался небольшой прирост в связи с ростом числа подключений. Текущие ограничения влияют только на мобильный интернет за исключением «белых списков», а работа Wi-Fi-сети при этом никак не может быть затронута. Проблемы с авторизацией могут возникнуть только в том случае, если Wi-Fi-сеть развернута некорректно, с техническими ошибками или неравномерным покрытием. Мы располагаем достаточным парком оборудования и инженерами и постоянно модернизируем сеть, чтобы поддерживать ее надежность и отказоустойчивость».

Сеть Wi-Fi от «Обит» развернута на многих крупных объектах Москвы и Санкт-Петербурга, среди которых аэропорты, бизнес- и торговые центры, а также объекты культурного наследия.

Эксперт также напоминает, что пользователям доступны разные способы авторизации в публичных Wi-Fi сетях: «Если говорить про альтернативные способы авторизации, помимо SMS и звонка также возможна авторизация через портал «Госуслуг» или банковский идентификатор (например, «Сбер ID»). Эти методы согласуются с законодательством РФ и предусмотрены в ряде случаев на нашей Wi-Fi платформе».

