Red Security: в 2025 году хакеры атаковали Сибирь в 3 раза чаще, чем годом ранее

Открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса Red Security, входящая в цифровую экосистему МТС, представила результаты исследования DDoS-атак в 2025 г. По данным аналитиков, количество атак на Сибирский федеральный округ за этот период выросло почти в три раза.

Сибирь стала одним из наименее атакуемых регионов и разделила с Южным федеральным округом шестое место по стране. Всего здесь было отражено более 5,5 тыс. DDoS-атак, что в 2,7 раза больше, чем в 2024 г., и составляет около 10% от общего числа инцидентов в регионах. Больше всего атак пришлось на Красноярский край, за ним следуют Томская область и Алтай.

Новосибирская область по итогам года не вошла в лидеры Сибири. Однако в первом полугодии 2025 самый продолжительный инцидент длился почти 20 часов и был направлен именно на ресурсы компании сибирской столицы.

Самая мощная атака в макрорегионе была зафиксирована в мае, она достигала 384 Гбит/с, а самая длительная атака велась в июле более трёх суток подряд. Однако активнее всего Сибирь атаковали в мае и июне.

Самыми атакуемыми отраслями Сибири в 2025 г. стали ИТ, промышленность, а также жилищно-хозяйственный комплекс. Большое число расположенных в Сибирском федеральном округе промышленных предприятий также привлекает внимание хакеров к региону. При этом появление в этом списке новых отраслей, таких как ЖКХ, может говорить о том, что хактивисты активно ищут сферы, где низкий уровень защиты поможет им успешно провести DDoS-атаку.

DDoS (Distributed Denial of Service) – это атака, направленная на то, чтобы остановить нормальную работу сайта или интернет-сервиса, сделав его недоступным для пользователей. Для бизнеса и госорганизаций успешная DDoS-атака может привести к остановке ключевых бизнес-процессов, в том числе оказания цифровых услуг или онлайн-продаж и, как следствие, убыткам от простоя, репутационным потерям и оттоку клиентов.

За прошедший год с помощью сервиса Red Security Anti-DDoS было отражено более 186 тыс. атак. Таким образом, активность хакеров возросла в 2,7 раза год к году. При этом количество DDoS-атак на регионы за то же время увеличилось в два раза.

