CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

В городе на рудных залежах «МегаФон» расширил 4G-сеть

Еще больше жителей города Горняк смогут пользоваться мобильным интернетом «МегаФона» на высоких скоростях до 100 Мбит/с. Оператор провел модернизацию телеком-оборудования, за счет чего увеличил емкость сети и расширил зону действия связи четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Город расположен в регионе Рудного Алтая, известного своей горнодобывающей промышленностью. Изначально Горняк был основан как посёлок шахтеров рядом с месторождением полезных ископаемых, но со временем разросся и получил статус города. Сегодня здесь проживает примерно 10 тыс. человек.

Чтобы закрыть все цифровые потребности жителей, оператор технически обновил несколько базовых станций в городской черте. Специалисты компании перевели частоты в современный стандарт 4G, активировали дополнительные высокочастотные диапазоны и установили платы для увеличения емкости сети.

В зону действия модернизированного оборудования попала не только большая часть города, крупные промышленные предприятия, но и железная дорога, проходящая через город, а также автомобильная трасса, соединяющая Горняк с соседними населенными пунктами.

«С расширением зоны действия 4G жители города получили стабильную скорость передачи данных, надежную голосовую связь и комфортное общение с помощью цифровых звонков по технологии VoLTE. Она позволяет говорить по телефону и пользоваться интернетом одновременно. Согласно замерам специалистов, максимальная скорость передачи данных в городе достигает 100 Мбит/с, а значит существенно упрощается решение учебных задач, рабочих вопросов и организация различных мероприятий, в том числе онлайн. Оператор продолжает развивать сеть, проводя масштабную модернизацию, сосредоточенную на рефарминге и, одновременно с этим, возводит новое телеком-оборудование. Так, по итогам 2025 г., в регионе было построено и модернизировано около 270 базовых станций», – сказала директор «МегаФона» в Алтайском каре и Республике Алтай Мария Занько.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создатели Jira случайно замедлили на треть инструмент для ее неизбежной миграции в облако

Умные дома переедут на российские технологии. Готовятся требования по обязательному подтверждению их отечественности

Москву и Питер лишают последнего выхода в интернет. Стало невозможно подключиться к публичным сетям Wi-Fi

Риелторы жалуются на «Циан»: Площадка повышает тарифы и навязывает услуги

Топ-менеджер создателя ChatGPT уволилась, потому что ИИ будет работать на армию США

Мошенники нашли новый способ взлома «Госуслуг» и интернет-банков с помощью обратных звонков

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837