«ВКонтакте» и VK Education запускают буткемп для будущих менеджеров продукта

«ВКонтакте» и VK Education открывают набор на бесплатный продуктовый буткемп для студентов старших курсов и недавних выпускников. Это новый формат образовательных программ компании: участников ждет интенсивная работа с экспертами «ВКонтакте» и решение реальных бизнес-кейсов. Лучшие участники смогут получить оферы в команду VK на позиции младших продуктовых менеджеров этим летом. Об этом CNews сообщили представители VK.

Студенты научатся управлять ИT-продуктом — от идеи до запуска, изучат современные методики продакт-менеджмента, инструменты аналитики и фреймворки для принятия продуктовых решений. Наставниками выступят руководители продуктовых направлений ВКонтакте. Обучение бесплатное, состоит из двух этапов и продлится с апреля по июль 2026 г.

Первый этап пройдет в формате онлайн-интенсива с 6 апреля по 31 мая. Участников ждет полное погружение в продукт на практических занятиях: лекции от руководителей продуктовых направлений социальной сети, гостевые встречи с экспертами VK, «прожарки» домашних заданий и работа над сквозным кейсом — от поиска проблемы до запуска эксперимента. По итогам этапа лучшие участники будут приглашены на собеседование для участия в очном буткемпе.

Второй этап — офлайн-буткемп — состоится с 6 по 19 июля в Москве и Санкт-Петербурге. Программа разделена на две части. Первая неделя пройдет в офисах компании: участники разделятся на команды, получат реальный продуктовый кейс и будут работать над ним под руководством менторов. Вторая неделя пройдет в формате выездного лагеря, где работа над проектом будет совмещена с воркшопами, мастер-классами, нетворкингом и спортивными активностями.

В финале буткемпа участников ждет защита проектов перед продуктовыми экспертами и топ-менеджерами VK. Выпускной состоится на VK Fest в Москве. Лучшие выпускники программы получат оферы на позиции молодых специалистов в продуктовые команды компании в Москве и Санкт-Петербурге. Принять участие в программе могут студенты старших курсов бакалавриата, магистратуры и выпускники вузов 2024–2025 гг. Для регистрации необходимо заполнить анкету и пройти онлайн-тестирование.

«Мы запускаем буткемп, чтобы вырастить новое поколение продактов в рамках продуктовой культуры VK. Это не просто цикл лекции, а полноценный карьерный лифт в ИT. Участникам предстоит решать реальные продуктовые задачи, с которыми ежедневно работает команда «ВКонтакте». Ребята пройдут весь цикл работы над продуктом и добавят кейсы в свое портфолио. Лучшие участники смогут присоединиться к нашей команде уже этим летом и работать над развитием продуктов с многомиллионной аудиторией», — сказал директор по продукту «ВКонтакте» Евгений Васильев.

«VK Education впервые запускает такую интенсивную программу в формате буткемпа с динамичным погружением в продуктовую среду VK. Мы построили ее так, чтобы участники с первых дней работали с реальными задачами и экспертами «ВКонтакте». Мы ждем заряженных, активных ребят, которые хотят развиваться в сфере продакт-менеджмента и готовы присоединиться к команде VK», — сказала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

