Аналитика «МТС Линк»: россияне стали чаще использовать функции ВКС для неформальных встреч

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, оценила деловую активность пользователей в зимний сезон 2025-2026 гг. По сравнению с прошлой зимой количество проведенных встреч выросло на 38%. При этом праздничные ИИ-эффекты использовались в 3,4 раза чаще, чем в прошлом году. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Аналитики «МТС Линк» оценили активность пользователей в зимний период — с 1 декабря 2025 г. по 28 февраля 2026 г. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года деловых коммуникаций стало больше. Так, число встреч выросло на 38%, при этом самым активным из трех зимних месяцев стал февраль. Регионами-лидерами по количеству проведенных онлайн-совещаний, помимо традиционных Москвы и Санкт-Петербурга, стали Московская и Новосибирская области, Республика Татарстан, Краснодарский край, а также Нижегородская, Свердловская, Воронежская и Ростовская области.

Наиболее заметный рост коммуникационной активности был зафиксирован в корпоративном мессенджере Чаты: пользователи все чаще выбирают текстовый формат для решения рабочих вопросов. Среднее количество отправленных сообщений в день в декабре — феврале увеличилось в 2,6 раза по сравнению с прошлой зимой. Популярность инструментов для совместной работы также растет: в сервисе Доски было создано на 28% больше новых проектов, чем прошлой зимой.

Пользователи «МТС Линк» все чаще используют искусственный интеллект для повышения эффективности рабочих процессов. Ключевые ИИ-возможности для эффективности этой зимой применялись в пять раз чаще, чем прошлой. Речь об ИИ-ассистенте, который объединяет контекст переписок и встреч, отвечая на деловые вопросы пользователей, а также о функции саммаризации встреч и сообщений.

Применение ИИ-эффектов для улучшения внешнего вида и создания неформальной обстановки также значительно выросло. Маски, бьютификация и замена фона использовались этой зимой в восемь раз чаще, чем прошлой. В частности, маски из праздничного новогоднего выпуска включали в 3,4 раза чаще, чем аналогичный набор прошлого года.