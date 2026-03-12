CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Cloud4Y объявила о запуске облачного сегмента на новых процессорах AMD Epyc

Компания Cloud4Y объявила о запуске нового облачного сегмента для высоконагруженных проектов на базе процессоров AMD Epyc 9275F. Решение соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ и обеспечивает высокий уровень производительности в рамках действующих регуляторных требований. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Новый сегмент ориентирован на ресурсоемкие задачи, включая аналитические системы, высоконагруженные базы данных, проекты в области искусственного интеллекта и обработки больших данных. Использование процессоров последнего поколения позволяет повысить производительность вычислений и более эффективно использовать ресурсы при работе с критически важными приложениями.

По словам представителей Cloud4Y, запуск новой аппаратной платформы расширяет возможности заказчиков, которым требуется сочетание современных вычислительных мощностей и соответствия российскому законодательству. Решение подходит для компаний, работающих с чувствительными данными и предъявляющих повышенные требования к надежности и масштабируемости ИТ-систем.

Платформа уже готова к развертыванию клиентских проектов и доступна для тестирования.

