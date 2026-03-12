«Делимобиль» объявляет финансовые результаты за 2025 год

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», оператор каршеринга, объявляет аудированные финансовые результаты за год, закончившийся 31 декабря 2025 г., подготовленные в соответствии с МСФО. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Каршеринг Руссия».

Ключевые финансовые показатели за 2025 г.: выручка «Делимобиля» увеличилась на 11% год к году до 30,8 млрд руб.; показатель EBITDA* по итогам года составил 6,2 млрд руб., рентабельность по показателю EBITDA 20%; чистый убыток компании составил 3,7 млрд руб. ; показатель «Чистый долг/EBITDA» на 31.12.2025 составил 4,8х.

Выручка «Делимобиля» за 2025 год увеличилась на 11% год к году до 30,8 млрд рублей. Компания продолжала развивать крупнейший сервис каршеринга, реализовала рекордное количество автомобилей и дополнительно успешно монетизировала парк.

Компания продолжает наблюдать рост спроса на услуги каршеринга – число пользователей «Делимобиля» выросло на 15% – до 12,9 млн. Высокий интерес клиентов к сервису в отдельные периоды превышал предложение. На доступность сервиса для пользователей повлияли ценовая политика, ориентированная на комфорт-сегмент, решение менеджмента ограничить рост автопарка и периодические нарушения в работе геолокационных сервисов и мобильного интернета.

Компания планомерно развивает сервис, предлагает новые тарифы клиентам, в том числе тарифы «Межгород» и «Рент», успешно запущенные в 2025 г. Одновременно с этим реализуется стратегия региональной экспансии – «Делимобиль» открыл три новых региона, среди которых крупные города – Ярославль, Краснодар, Челябинск и десятки городов-сателлитов.

Важной частью эффективной бизнес-модели полного цикла управления автопарком является продажа машин после завершения их работы в сервисе. По итогам 2025 г. выручка от реализации автомобилей выросла на 203% год к году. «Делимобиль» продолжает активно развивать это направление на рынке автомобилей с пробегом, так как видит устойчивый спрос на целевой сегмент машин – стоимостью до 1 млн руб.

Прочая выручка за 2025 г. составила более 600 млн руб. по сравнению с 137 млн руб. за 2024 г. Большая ее часть приходится на выручку от рекламных контрактов и партнерских проектов – данное направление является высокомаржинальным для компании.

Валовая маржинальность каршерингового направления** составила около 20%. В 1П 2025 г. «Делимобиль» понес разовые расходы на развитие операционной и ИТ инфраструктуры, необходимые для долгосрочного роста. Во 2П 2025 г. были видны первые результаты от оптимизации процесса обслуживания автопарка. Рост себестоимости, не включенной в показатель каршерингового направления, обусловлен расширением направления продажи машин.

К концу 1П 2025 г. компания завершила инвестиции в операционную инфраструктуру: построила собственную сеть СТО и открыла первый централизованный распределительный центр автозапчастей и компонентов площадью 13 тыс. кв. м в Московской области.

После завершения инвестиций «Делимобиль» сосредоточился на оптимизации процессов и контроле издержек. Во 2П 2025 г. компания существенно повысила операционную эффективность – рентабельность каршерингового направления выросла до 21% (18% в 1П2025) за счет снижения затрат на обслуживание автопарка. Так, если в 1П 2025 г. расходы на обслуживание и ремонт парка, включая заработную плату, как доля от выручки от каршеринга*** составили 35%, то во 2П 2025 г. – 30%.

В 2025 г. компания продала рекордное количество автомобилей и продолжает развивать это направление, рассчитывая на рост денежного потока.

Доля расходов на топливо, коммерческих и управленческих расходов, а также прочих расходов в выручке осталась на уровне 2024 г. Во 2П 2025 г. компания сфокусировалась на оптимизации внутренних процессов, которая затронула часть сотрудников компании – это решение было направлено на повышение эффективности ключевых направлений бизнеса.

Показатель «Чистый долг/EBITDA» составил 4,8х. Компания фокусируется на эффективном росте бизнеса, ожидает дальнейшего значительного роста операционной маржинальности, а также планомерного снижения долговой нагрузки.

Для дальнейшего роста «Делимобиль» управляет прибыльностью на уровне каждой машины, балансирует спрос и предложение за счет гибкого ценообразования и перераспределения автопарка.

Обновленная стратегия компании была сформулирована в ноябре 2025 г. и начала реализовываться в декабре 2025 г. Она фокусируется на сегменте эконом-каршеринга, а построенная операционная инфраструктура обеспечивает гибкость ценообразования за счет контроля ключевого элемента себестоимости — ремонтов автомобилей.

Винченцо Трани, основатель и генеральный директор «Делимобиля»: «В 2025 г. мы завершили цикл инвестиций в операционную инфраструктуру, что обеспечит устойчивый рост компании в среднесрочной перспективе. Эти инвестиции временно увеличили операционные расходы, но уже во втором полугодии позволили повысить рентабельность бизнеса – мы уже видим первые результаты использования собственной инфраструктуры. Дальнейший рост активности пользователей поможет достичь целевой маржинальности EBITDA на уровне 30%. Потенциал рынка каршеринга остается огромным: усиливающийся спрос, расширение клиентской базы, рост стоимости личных автомобилей и снижение доступности такси. Мы продолжаем укреплять лидерство и адаптируем бизнес-модель к рынку. Поэтому во втором полугодии 2025 г. мы сосредоточились на каршеринге эконом-класса, обеспечивая пользователям сервис по минимальным ценам и с широкой географической доступностью. Результаты декабря 2025 и января 2026 подтверждают рост активности пользователей: выручка на одну машину в январе 2026 выросла на 12% по сравнению с январем 2025 г. Дальнейшее развитие по этой траектории обеспечит двухзначной рост, а оптимизация инфраструктуры позволит при увеличении активности стабильно повышать маржинальность».

Ключевые события за 2025 г. и начало 2026 г.

Финансы и корпоративное управление.

Размещены облигации серии 001P-05 объемом 2 млрд руб., серии 001Р-06 объемом 2 млрд руб., а также серии 001P-07 объемом 1,5 млрд руб. Новые выпуски облигаций включены в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики (сектор РИИ).

В августе 2025 г. состоялось погашение первого выпуска биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 660 млн руб.

На заседании 20 ноября 2025 г. Совет директоров компании принял следующие решения: основатель и ключевой акционер компании Винченцо Трани избран на должность генерального директора с 21 ноября 2025 г. Пост председателя Совета директоров компании занял Григорий Чораян с 20 ноября 2025 г.

«Делимобиль» успешно реализовал программу добровольного выкупа находящихся в обращении облигаций серий 001Р-02, 001Р-04 и 001Р-05. Из запланированного компанией объёма в два млн ценных бумаг держатели направили 694 тыс. заявок на выкуп, что составляет всего треть от установленного лимита. Большинство инвесторов предпочли сохранить облигации, что говорит о доверии к компании.

Развитие бизнеса.

В 1П 2025 «Делимобиль» завершил масштабные инвестиции в инфраструктуру – сеть собственных СТО и распределительный центр автозапчастей в Московской области. Цель – повысить скорость, качество планового обслуживания и ремонта крупнейшего в российском каршеринге автопарка.

На фоне растущего спроса на внутренний туризм и деловые поездки внутри страны Компания успешно запустила новые тарифы – «Межгород» и «Рент».

Сервис компании начал работать в Ярославле, Краснодаре и Челябинске. «Делимобиль» также активно расширяла зоны покрытия сервиса и открывал города-сателлиты рядом с крупными агломерациями. Так, около Москвы и других мегаполисов были открыты десятки зон старта и завершения аренды.

«Делимобиль» был включен в «белый список» Министерства цифрового развития – реестр сервисов и сайтов, которые продолжают работать при ограниченном мобильном интернете.

Компания продолжает вместе с городами и регуляторами работаем над тем, чтобы снижать количество нарушений и делать движение в городах более безопасным и предсказуемым. Так, количество ДТП по вине пользователей сервиса снизилось на 24,3% за 2025 г. в сравнении с 2024. Еще один шаг в сотрудничестве оператора с городом и развитии культуры безопасного вождения – интеграция в портал Mos.ru в Москве.

* Показатель EBITDA соответствует показателю скорректированная EBITDA, расчет которой представлен в примечании 28 к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.

** Каршеринговое направление включает в себя предоставление каршеринговых и связанных с ними услуг без учета направления реализации транспортных средств.

*** Включает выручку от предоставления услуг каршеринга с учетом сервисного сбора, выручку от услуг по доставке, клиентские сборы и прочую выручку.