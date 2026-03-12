Как подписчики «Яндекс Плюса» провели праздничные выходные: книги, музыка и кино

Мультиподписка «Яндекс Плюс», в которую входят развлекательные сервисы «Кинопоиск», «Яндекс Музыка» и «Яндекс Книги», поделилась данными, как подписчики провели праздничные выходные с 7 по 9 марта и какие музыкальные, книжные и кинопривычки проявились в Международный женский день. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По итогам мартовских праздников в «Яндекс Музыке» среди подписчиков «Плюса» лидировал Баста, значительно опередив других артистов по количеству слушателей. На втором месте расположились Miyagi & Эндшпиль, а третье занял Aarne. В топ-10 также вошли SQWOZ BAB, MOT, Женя Трофимов, Icegergert, Artik & Asti, Serebro и Jakone.

8 марта подписчики «Яндекс Плюса» начинали с хита Aarne, Toxi$ и Big Baby Tape Nobody. И хотя трек в жанре рэп задавал тон всему дню, музыкальное настроение оказалось многогранным. В число композиций, с которых началось 8 марта у основной части подписчиков «Плюса», вошел ретрохит 1966 г. — «Стоят девчонки» Марии Пахоменко, ставший ностальгическим открытием. Вместе с ним среди треков, которые слушатели чаще всего включали первыми 8 марта, оказались: «Дарите женщинам цветы» Jazzdauren — с прямой отсылкой к празднику, «Тону» Holliflame и романтический хит «Все для тебя» Стаса Михайлова.

Книжные предпочтения подписчиков тоже раскрыли несколько трендов. В «Яндекс Книгах» лидером по чтению среди подписчиков «Плюса» в праздники стал психологический нон-фикшн Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Продолжение знакомства с этой историей происходило и в других сервисах мультиподписки: на «Кинопоиске» подписчики «Плюса» покупали с кешбэком билеты на показы одноименного фильма по мотивам бестселлера на «Кинопоиске», а в «Яндекс Музыке» слушали саундтрек к экранизации.

Также внимания заслуживает интерес подписчиков мультиподписки «Яндекс Плюс» к книгам авторов‑женщин в Международный женский день: лидером стал «Грозовой перевал» Эмили Бронте — роман XIX века, который и сегодня находит отклик у читателей. В топ книг, написанных женщинами, также вошли «Там, где крадут сердца» Андреа Имз, «Ониксовый шторм» Ребекки Яррос, «Жребий праведных грешниц» Натальи Нестеровой, «Гордость и предубеждение» Джейн Остен и другие произведения.

Также классика у читателей не уступила современным бестселлерам: в топе стабильно держались «Анна Каренина» и «Война и мир» Льва Толстого, «Идиот» и «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, а также новинка «Призраки воды» С. К. Тремейн. Не меньшим успехом у пользователей мультиподписки «Яндекс Плюс» пользовался и «Ведьмак» Анджея Сапковского — многие выбирали в «Яндекс Книгах» аудиоверсию саги в озвучке Всеволода Кузнецова, позволяя себе по‑настоящему погрузиться в волшебный мир Геральта.

На «Кинопоиске» подписчики «Плюса» в мартовские праздники активно проводили время за просмотром фильмов и сериалов. Лидером по числу смотрящих подписчиков стал фильм «Чебурашка 2». Среди других популярных проектов с 7 по 9 марта — любимые мультсериалы: «Три кота», «Маша и Медведь», «Простоквашино», а также «Синий трактор». Кроме того, комедийный сериал «Реальные пацаны», анимационный фильм «Три богатыря и свет клином» и шоу «Трешка».