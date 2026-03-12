«МегаФон» повысил качество связи для всех поколений абонентов в Некрасово

Жители и гости деревни Некрасово Томского района получили надежное покрытие сотовой сети. Проведенная «МегаФоном» модернизация базовой станции позволила обеспечить стабильный доступ к голосовым вызовам и мобильному интернету на обширной территории. Позитивные изменения также заметили владельцы «зеленых» сим-карт в близлежащих населенных пунктах – Лоскутово, Аксеново, Вороново, Богашево и Лучаново. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

При обновлении телеком-инфраструктуры инженеры задействовали низкие частотные диапазоны. Они оптимальны для сельской местности: радиоволны распространяются дальше и лучше проникают внутрь помещений. Благодаря этому уверенный прием сигнала доступен как в самом населенном пункте, так и за его пределами.

«Установленное оборудование поддерживает как современный стандарт LTE, так и традиционный GSM. Это значит, что каждый абонент — от подростков до пенсионера — может пользоваться привычными цифровыми сервисами, независимо от возраста или телефона. Мы развиваем сеть так, чтобы связь оставалась удобной и доступной для всех», — отметил директор «МегаФона» в Томской области Марк Малахов.

Некрасово — популярное туристическое место вблизи Томска. Здесь расположены детский лагерь «Солнечная республика», спортивно-оздоровительный комплекс «Кедровый», санаторий «Космонавт», а также садовые товарищества «Медик», «Байкал» и «Кедр».

Даже на отдыхе абоненты оператора продолжат заниматься привычными для себя делами. Дачники могут следить за новостями, погодой и фазами луны, пользоваться банковскими приложениями, делиться фотографиями урожая с близкими и читать рекомендации по уходу за урожаем. Юным гостям лагеря станет проще звонить родителям по видеосвязи, слушать музыку онлайн, общаться в мессенджерах и соцсетях.

Апгрейд базовой станции также расширил зону покрытия VoLTE — цифровых звонков через интернет. Соединение теперь устанавливается за пару секунд, а разговор остается четким, без фонового шума. Технология позволяет одновременно говорить по телефону и пользоваться интернетом — например, делиться геолокацией или искать нужную информацию во время разговора. Абоненты оператора в Некрасово уже оценили ее удобство: 66% всех звонков они совершают через сети четвертого поколения. За год показатели выросли почти на четверть.