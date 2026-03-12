CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Мошенники готовятся к продаже поддельных билетов на чемпионат мира по футболу

С начала 2026 г. выявлено почти три тысячи потенциально мошеннических доменов с упоминанием чемпионата мира по футболу. Ресурсы обнаружены в доменных зонах различных стран мира. Приобретая билеты на подложных сайтах, пользователи рискуют потерять крупные суммы. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Чемпионат мира состоится в июне 2026 г., однако злоумышленники начали готовиться еще в конце 2025 г. В октябре 2025 г. специалисты Bi.Zone Digital Risk Protection насчитывали 600 потенциально мошеннических доменов, в ноябре 2025 г. — почти 700, а в декабре 2025 г. уже больше 1000. Однако фаза активного роста пришлась именно на начало 2026 г. Так, за январь обнаружено 1200 таких ресурсов, а в феврале их количество превысило 1500.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Digital Risk Protection: «Предстоящий чемпионат — громкое событие в мировом футболе. Поэтому мошенники создают многочисленные ресурсы, имитирующие агрегаторы для продажи билетов на спортивные мероприятия, а также название официального сайта международной федерации футбола (FIFA). В названии домена, как правило, содержатся упоминания World Cup или tickets fifa. Чтобы убедить жертв в легитимности ресурсов, мошенники добавляют на сайты поддельные отзывы и разделы, в которых объясняют, почему пользователи по всему миру якобы доверяют их сервису. Попавшись на мошенническую схему, жертвы могут потерять от нескольких сотен до десятков тысяч долларов».

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, рекомендуем приобретать билеты только на официальном сайте FIFA. Будьте бдительны и не переходите по сомнительным доменам. Зачастую мошенники меняют порядок слов или несколько символов в названии сайта, рассчитывая на невнимательность пользователей.

