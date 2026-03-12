МТС добавила скорости LTE крупному железнодорожному хабу на юге Челябинской области

МТС обновила мобильную сеть и запустила дополнительный диапазон частот LTE-2100 в городе Карталы Челябинской области. В результате проведенных работ МТС увеличила скорость мобильного интернета LTE более чем на треть в крупном узле Южно-Уральской железной дороги на юге региона.

Скорость мобильного интернета LTE МТС выросла в жилых массивах Карталов, в локомотивном депо, комплексе железнодорожных путей и сооружений, связывающих город с Челябинском, Магнитогорском, Орском и Астаной. Улучшение связи произошло на территории таможенного поста и промышленных предприятий. Скорость передачи данных выросла в образовательных и медицинских организациях, на территории физкультурно-оздоровительных комплексов.

Обновление телеком-оборудования в городе также расширило доступ жителей Карталов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE, а также улучшило скорость мобильного интернета. Теперь еще больше южноуральцев, проживающих в этом районе, могут дистанционно получать медицинскую помощь и учиться, пользоваться государственными сервисами без необходимости выезжать в столицу региона, заходить в банковские приложения, а также общаться через интернет.

«Мы расширяем покрытие и обновляем сеть по всему региону – это и крупные города Южного Урала, и востребованные туристические локации. Дополнительно мы усиливаем покрытие в небольших населенных пунктах, учитывая интересы наших пользователей. Карталы удалены от Челябинска и Магнитогорска, но остается важным инфраструктурным объектом региона. Чтобы обеспечить жителей и гостей города быстрым и стабильным интернетом, наши технические специалисты расширили емкость сети LTE с помощью использования дополнительного высокочастотного диапазона 2100 МГц. Такое обновление обеспечивает комфортные скорости при просмотре тяжелого контента даже в вечерние часы», — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.