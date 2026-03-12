CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС прокачала мобильный интернет в Кировском районе Новосибирска

Цифровая экосистема МТС улучшила мобильную связь в Кировском районе Новосибирска. Благодаря строительству нового и обновлению существующего телеком-оборудования улучшилось качество покрытия и выросли средние скорости мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС построили и модернизировали оборудование в разных локациях Кировского района. Так, в жилых комплексах «Просторный», «Новые Матрёшки» и «Тулинское» улучшено покрытие сети, а на территории Затулинского жилмассива мобильный интернет стал быстрее на 10%. Также улучшения качества связи стали заметны в районе площади Маркса, на территории Новосибирского государственного технического университета и рядом с «Сибирь-Ареной». Здесь средние скорости мобильного интернета выросли на 15%.

«"Сибирь-Арена" и прилегающая территория — локации, где на связи одномоментно сразу много абонентов. Причем это заметно не только во время матчей и концертов, но и во время массовых мероприятий в парке, а также в дни с хорошей погодой, когда жители и гости Кировского района выбираются сюда погулять. Для цифрового комфорта новосибирцев мы своевременно улучшаем связь в таких местах, чтобы и хоккейные болельщики, и прогуливающиеся в парке могли оставаться на связи, обмениваться фото и видео с родными, вести трансляции, платить с помощью телефона или картой, вызвать такси или построить маршрут в навигаторе», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

