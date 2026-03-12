CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Пожаловаться на кредиторов теперь можно на «Госуслугах»

Подать жалобу на неправомерные звонки и смс кредитора или его представителя теперь можно и на «Госуслугах» . Сервисом могут воспользоваться как граждане России, так и иностранцы. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Кто может пожаловаться: должник; родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего или недееспособного должника; представитель должника по доверенности; человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника

Что считается нарушением: разглашение сведений о долге третьим лицам; угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления; звонки и сообщения в недопустимое время — с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные; частые звонки и сообщения; другое.

Заявление нужно подписать электронной подписью, представив имеющиеся доказательства. ФССП рассмотрит его в течение 30 календарных дней.

