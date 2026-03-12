РВБ тестирует возможность смены номера телефона в профиле WB ID

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила тестирование функции смены номера телефона в едином профиле WB ID — пользователи смогут заменить привязанный к профилю российский номер телефона на другой российский номер. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Первая группа клиентов уже стала участниками тестирования функции: в рамках текущего этапа пользователи, получившие специальное уведомление, могут заменить номер в профиле WB ID. Тестирование будет проходить в несколько шагов, и после его завершения планируется поэтапное расширение функционала, чтобы в ближайшем будущем функция стала доступна для всех пользователей, продолжая делать взаимодействие с платформой комфортнее.

WB ID представляет собой единую систему аутентификации, обеспечивающую безопасный доступ не только ко всем сервисам экосистемы Wildberries & Russ, но и к сервисам внешних партнеров. В личном кабинете WB ID пользователь может отслеживать все активные сессии и управлять основными данными профиля.