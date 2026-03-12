CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Трафик на свердловском участке трассы М-12 вырос на 10% с приходом весны

Жители Свердловской области, Татарстана, Башкирии и Нижегородской области активно пользуются открытым в прошлом году участком автомобильной трассы М-12. Согласно обезличенному массиву данных в сети «МегаФона», в начале весны 2026 г. мобильный трафик на свердловском отрезке магистрали Дюртюли-Ачит вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом февраля 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Участок дороги протяженностью более 275 километров был запущен летом 2025 г. и проходит по территориям трех регионов — Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Популярность скоростного продолжения трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга подтверждают обезличенные данные оператора: в общей сложности с момента открытия путешественники прокачали на свердловском отрезке Дюртюли-Ачит объем данных, сопоставимый с просмотром более 44 тыс. фильмов.

При этом только 15% от всего интернет-трафика потребили жители Среднего Урала. Также мобильным интернетом на автодороге активно пользовались автомобилисты из Татарстана, Москвы и Московской области, Башкирии, Нижегородской и Владимирской областей. Путешественники заходили в соцсети, подключали навигационные приложения и слушали любимую музыку через стриминговые платформы.

«Участок Дюртюли-Ачит был запущен в прошлом году, и мы видим, насколько популярна скоростная трасса у наших абонентов. Для нас важно, чтобы на всей протяженности трассы у путешественников была возможность связаться с близкими или воспользоваться цифровыми сервисами. На текущий момент пиковые значения скорости здесь могут достигать 120 Мбит/с, что способствует комфортному времяпровождению в пути», — сказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.

Установленные на трассе М-12 базовые станции работают в низко‑ и среднечастотном диапазонах, что позволяет расширить радиус покрытия сети на 5‑10 километров. Такое техническое решение актуально, когда необходимо увеличить территорию действия радиосигнала, например, на протяженных авто‑ и железнодорожных магистралях.

