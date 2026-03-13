РВБ запускает вторую очередь логистического комплекса WB в Ленинградской области

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) расширила логистический комплекс в Красном Бору (Ленинградская область). Уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди. В ближайшее время она начнет функционировать. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

В рамках второй очереди компания ввела в эксплуатацию 59 тыс. кв. м. Таким образом, общая площадь логистического центра составляет 154 тыс. кв. м. Расширение складских мощностей позволит вместить более 57 млн единиц товара. В операционной зоне комплекса будет установлено современное оборудование. Планируется установка вертикальных автоматических сортировщиков, применение конвейера для транспортировки товаров внутри склада и использование роботов для перемещения паллет.

Компания последовательно развивает свою логистическую инфраструктуру в Ленинградской области. Запуск второй очереди комплекса станет важным этапом этого развития: он позволит значительно увеличить объемы хранения товаров и повысить эффективность распределения потоков.

Расширение логистического объекта также создает новые возможности для малого и среднего бизнеса региона, обеспечивая предпринимателям доступ к современной складской инфраструктуре и ускоряя выход их продукции на рынок.

Логистический центр в Красном Бору станет важной инфраструктурной точкой компании для всего Северо-Западного федерального округа: объект продолжит связывать соседние регионы с другими частями страны, способствуя развитию торговли и росту региональной экономики.

Объединенная компания Wildberries & Russ управляет более чем 205 логистическими объектами общей площадью свыше 4,7 млн кв. м. Наличие развитой складской инфраструктуры позволяет компании сохранять высокую скорость доставки, развивать дополнительную инфраструктуру вокруг логоцентров, предоставлять локальным производителям доступ к широкой сети дистрибуции товара по всей России и странам присутствия.

Другие материалы рубрики

«Делимобиль» ошибся с ценовой политикой и получил убытки на 3,7 миллиарда

Российские системы видеонаблюдения используют ПО, с помощью которого убили иранского аятоллу Хаменеи

Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды

Москвичи массово ищут замену неработающему мобильному интернету. Скупаются стационарные телефоны и пейджеры

ПВЗ «Яндекс.Маркета» жалуются на взлом личных кабинетов и фальшивые возвраты на крупные суммы

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали
Показать еще
