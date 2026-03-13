Жители Хакасии с нарушением слуха смогут пользоваться голосовой связью

МТС объявляет о запуске сервиса, который позволяет людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чтобы воспользоваться услугой, абонентам достаточно подключить «Секретаря для глухих и слабослышащих» в приложении «Мой МТС» и активировать функцию «Звонок в чат» в настройках. В режиме реального времени сервис преобразует входящий звонок в текст, а письменные ответы слабослышащего пользователя озвучиваются собеседнику с помощью собственной технологии синтеза речи. Такая возможность доступна бесплатно во всех регионах присутствия МТС, в том числе и в Хакасии.

Когда абонент получает звонок, голосовой секретарь предупреждает звонящего о том, что вызываемый — слабослышащий. Если вызов важный, пользователь может отклонить звонок и перейти в диалоговый чат. Дальнейшее общение берет на себя голосовой помощник: искусственный интеллект в реальном времени преобразует речь звонящего в текст, который отображается на экране смартфона, а ответы пользователя, набранные в чате, озвучиваются синтезированным голосом. При этом для ответов можно использовать как заранее заготовленные шаблонные фразы, так и любой текст в свободной форме.

«Люди с нарушениями слуха каждый день сталкиваются с рядом сложностей в повседневной жизни. Наша же задача — вовлекать современные технологии в быт совершенно разных людей. Функция виртуального секретаря создает новые возможности для слабослышащих пользователей и устраняет барьеры в коммуникации», — сказал директор МТС в республике Хакасия Павел Фомин.

По данным Всероссийского общества глухих, в 2025 г. в России проживало более 13 млн людей с нарушением слуха, для которых телефонная связь долгое время оставалась барьером в общении. Уникальность нового сервиса заключается в том, что в отличии от других доступных решений, «Секретарь для глухих и слабослышащих» работает прямо в мобильной сети и позволяет общаться с помощью искусственного интеллекта, в основе которого лежит технология распознавания и синтеза речи от МТС.