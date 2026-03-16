CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

«Авито» назначил директора центрального маркетинга и коммерческого департамента

Тимур Мерлин назначен директором центрального маркетинга и коммерческого департамента «Авито». Он будет отвечать за развитие этих направлений с фокусом на внедрение GenAI и data-driven-подходов. Под его руководством ключевые процессы маркетинга и коммерции — от планирования до управления каналами — будут выстраиваться вокруг возможностей генеративного ИИ. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В новой структуре маркетинг и коммерция будут находиться в периметре управляющего директора по искусственному интеллекту Андрея Рыбинцева. Такой шаг отражает курс компании на развитие AI-first подхода и позволит системно внедрять ИИ-подходы в маркетинговые процессы. В 2025 г. «Авито» принял стратегию внедрения генеративного ИИ (GenAI), которая стала частью долгосрочной бизнес-стратегии компании.

«В «Авито» мы верим в потенциал AI-first подхода и постепенно перестраиваем внутренние процессы так, чтобы искусственный интеллект стал фундаментом развития бизнеса, а не просто дополнительным инструментом. Генеративный ИИ открывает новые возможности для маркетинга: процессы создания креативов, проектирования кампаний и проверки гипотез могут изначально строиться вокруг GenAI. Перед Тимуром стоит задача превратить ИИ в «нервную систему» маркетинга, на которой будут строиться ключевые процессы и решения», — сказал Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито».

timur_merlin700.jpg
Тимур Мерлин, директор центрального маркетинга и коммерческого департамента

Тимур Мерлин работает в «Авито» более восьми лет и обладает глубокой экспертизой в создании DS-продуктовых направлений с нуля. Он начинал карьеру в компании в качестве аналитика в направлении ценообразования, которое впоследствии возглавил. В 2023 г. Тимур руководил переходом продуктов монетизации «Авито» на аукционную модель рекламы — ключевое изменение коммерческой модели платформы. Годом позже он возглавил коммерческий департамент, где благодаря внедрению DS-механизмов была кратно повышена эффективность продаж и возврат на инвестиции.

«В «Авито» уже есть мощные маркетинговые механизмы, которые позволяют напрямую видеть бизнес-эффект ТВ-кампаний. Это дает возможность увереннее масштабировать маркетинговые инвестиции и ставить более амбициозные цели по росту аудитории — в том числе за счет синергии между вертикалями. При этом у лидера рынка не может быть готовых рецептов успеха, поэтому важно искать новые подходы на стыке разных функций. Уверен, мой опыт в data science-продуктах, аналитике и коммерции поможет сделать маркетинг Авито еще эффективнее», — сказал Тимур Мерлин, директор центрального маркетинга и коммерческого департамента.

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета
ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета цифровизация

Помимо работы в «Авито», Тимур преподает в Высшей школе экономики. Ранее Тимур работал в игровой индустрии, где его опыт был таким же разносторонним: от разработки ML-моделей до проведения международных киберспортивных турниров.

Тимур окончил МГУ имени М.В. Ломоносова (факультет вычислительной математики и кибернетики, кафедра «Математические методы прогнозирования»).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Производитель наказан за задержку создания российского лазера на замену немецкому. Срыв сроков - четыре года

Владелец WhatsApp* заплатит $27 миллиардов создателю «Яндекса»

Хакеры украли исходный код шведских «Госуслуг» и раздают его бесплатно

Россиянам блокируют iPhone и iPad через вредоносные «клоны» Telegram якобы для обхода замедлений

«Делимобиль» ошибся с ценовой политикой и получил убытки на 3,7 миллиарда

Российские системы видеонаблюдения используют ПО, с помощью которого убили иранского аятоллу Хаменеи

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
