«Авито»: жители России потратят на покупку бытовой техники в этом году в среднем 46 000 рублей

Аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» узнали у жителей России, как часто они обновляют бытовую технику, по какой причине и какое влияние на покупку оказывает реклама. Оказалось, что в среднем бытовую технику обновляют раз в четыре года, и как правило, из-за поломки. При этом каждый третий при покупке ориентируется на рекламу. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Когда и почему обновляют технику

Жители России обновляют бытовую технику в своем доме в среднем раз в четыре года. Но каждый четвертый (24%) делает это чаще — раз в 2-3 года. Еще 10% — раз в год, а 6% — раз в полгода и чаще. Так поступает в основном молодежь 18-24 лет, в то время как представители старших поколений обновляют технику раз в 6 лет и реже или не покупают ничего нового совсем.

В то же время, причина покупки у большинства обычно наиболее рациональная: поломка старой техники (70%). Кроме того, каждый третий (32%) иногда обновляет что-то на модель с улучшенными характеристиками и новыми функциями. Из-за ремонта и смены интерьера технику могут обновить 16% — чаще это зумеры (24%). Еще 12% иногда покупают что-то спонтанно, под влиянием акции или распродажи, и еще столько же могут взять что-то про запас, пока текущая вещь не вышла из строя.

Интересно, что онлайн-реклама бытовых товаров влияет на окончательную покупку трети (31%) респондентов. А для 8% это и вовсе один из основных факторов выбора. Среди популярных источников информации — реклама на сайтах с объявлениями и площадках электронной коммерции (35%), реклама на ТВ (35%), реклама в поисковых системах (20%) и в соцсетях (19%).

Сколько тратят и как покупают

В этом году опрошенные готовы потратить на покупку новой бытовой техники в среднем 46 000 рублей. Однако 13% закладывают бюджет до 10 тыс. руб., 25% — от 10 до 30 тыс. руб., 24% — от 30 до 50 тыс. руб. Еще 14% готовы потратить от 50 до 100 тыс. руб., а 7% — больше этих сумм.

Примечательно, что каждый четвертый (28%) хотя бы раз покупал технику «с рук», а среди зумеров такой опыт был почти у каждого второго (42%). И еще 23% рассматривают покупку технику в ресейле в будущем.